El Presidente participará el 14 de octubre de la Official Hispanic Heritage Gala en Washington. El viaje antecede una posible visita de JD Vance a la Argentina en noviembre.

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos a mediados de octubre. El Presidente partirá desde Buenos Aires el 13 de octubre rumbo a Washington, donde al día siguiente participará de la Official Hispanic Heritage Gala. El evento se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium y está organizado por Latino Wall Street en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Según la organización, Milei figura como invitado de honor y expositor del encuentro, que reunirá a referentes del ámbito empresarial, financiero y de la comunidad hispana. La entidad sostuvo que la actividad busca reconocer el liderazgo y los aportes de esa comunidad en Estados Unidos. El viaje se concretará pocas semanas después de la visita del mandatario a Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo encuentros vinculados con la administración de Donald Trump.

Agenda bilateral

La nueva escala en Washington volverá a ubicar a Estados Unidos en el centro de la agenda internacional del Gobierno. Además, el desplazamiento tendrá lugar pocas semanas antes de las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el 3 de noviembre. En paralelo, la relación bilateral sumará otro capítulo en noviembre, cuando el vicepresidente estadounidense JD Vance tiene previsto viajar a la Argentina como parte de una gira regional.

De acuerdo con fuentes oficiales, JD Vance mantendría una reunión con Milei en la Casa Rosada, aunque todavía no se informó públicamente la fecha exacta ni el resto de las actividades previstas durante su estadía. La visita se enmarca en negociaciones entre Argentina y Estados Unidos sobre cuestiones comerciales, financieras, energéticas y de seguridad.

Calendario internacional

La agenda internacional del Gobierno sumará otro movimiento en noviembre con la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. Con ese cronograma, la administración nacional tendrá en pocas semanas tres hitos externos: el viaje de Milei a Washington, la eventual llegada de JD Vance a la Argentina y la visita del pontífice.