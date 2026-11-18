La Asamblea General aprobó una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas. La postura argentina coincidió con la de Estados Unidos y fue cuestionada por Mónica Frade.

La Asamblea General de la ONU aprobó este martes una resolución destinada a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El texto obtuvo 175 votos afirmativos, seis abstenciones y un solo voto en contra, en una votación que volvió a ubicar a la Argentina en una posición alineada con Estados Unidos.

Entre los países que se abstuvieron figuró la Argentina, junto con Bielorrusia, Burkina Faso, Estados Unidos y Rusia. En tanto, Somalia fue el único Estado que votó en contra de la iniciativa. La resolución se inscribe en la agenda periódica de Naciones Unidas sobre derechos de las mujeres y apunta a reforzar políticas públicas para prevenir y combatir la violencia de género.

El alcance de la postura estadounidense Según trascendió, la representación de Estados Unidos respaldó el objetivo general de combatir la violencia contra mujeres y niñas, pero objetó conceptos incluidos en el texto, en especial referencias vinculadas al género, la salud sexual y reproductiva y la educación sexual. También expresó reparos sobre formulaciones que, a su juicio, podrían interferir con las legislaciones y prioridades nacionales de cada país.

Críticas en el Congreso La abstención argentina motivó el rechazo de la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por la decisión adoptada en Naciones Unidas. “El vergonzante voto de abstención no es de la Argentina. Es del gobierno de Javier Milei”, afirmó la legisladora a través de sus redes sociales.

Frade sostuvo además que “nuestro país registra creciente violencia contra las mujeres y esto no hace más que convalidar el desprecio de políticas retrógradas, de un presidente que todos los días da muestras de servilidad a su mandante Donald Trump”. La diputada cerró su mensaje con la expresión: “Mi repudio absoluto”.

Antecedentes diplomáticos La votación se produjo en un contexto en el que la administración libertaria viene revisando posiciones de la diplomacia argentina en organismos multilaterales, particularmente en cuestiones vinculadas con género, diversidad y derechos reproductivos. En ese marco, el Gobierno ha planteado objeciones similares a las expuestas por la actual administración estadounidense. La resolución quedó aprobada y la variable a seguir será la posición que adopte la Argentina en futuras votaciones sobre derechos humanos y agenda de género en foros internacionales.