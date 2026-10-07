El Presidente compartió un posteo que acusa corrupción en Lula y reavivó la tensión con Brasil. Lo hizo en plena campaña para el balotaje del 25 de octubre.

El presidente Javier Milei volvió a llamar “ladrón” este miércoles a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al compartir una historia en su cuenta de Instagram con la leyenda “LULA LADRÓN”. La publicación incluyó una imagen del mandatario brasileño tomada de una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. El gesto reactivó una tensión diplomática que ya había escalado semanas atrás, cuando el mandatario argentino usó términos similares durante una visita a San Pablo.

La pieza difundida por Milei fue republicada desde la cuenta @institutocato y mostraba además una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización. “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”, decía el texto atribuido al directivo. La repostulación del contenido se produjo en un contexto electoral sensible para Brasil, con la segunda vuelta presidencial en agenda.

Campaña en Brasil El posteo llegó días después de la primera vuelta del domingo 4, en la que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,15% de los votos, mientras Lula alcanzó el 45,02%. Como ninguno de los dos superó el 50%, ambos competirán en el balotaje del 25 de octubre. La publicación de Milei se leyó como un respaldo explícito al espacio de Bolsonaro en la recta final de la campaña.

Antecedentes diplomáticos No es la primera vez que el presidente argentino se expresa en esos términos sobre Lula. El 25 de julio participó de un acto de campaña de Jair Bolsonaro en el estadio Pacaembú, en San Pablo, junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas. Allí se refirió al mandatario brasileño como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”, y durante una interrupción del sonido ironizó: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. Ese episodio derivó en una reacción formal de Brasil, que llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires.

Situación judicial de Lula Las acusaciones de Milei se apoyan en antecedentes judiciales ya revisados por la justicia brasileña. Lula fue condenado por corrupción en la causa Lava Jato y permaneció preso 580 días entre 2018 y 2019. Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgarlo. Después también declaró parcial al exjuez Sergio Moro. A partir de esas decisiones, el dirigente recuperó sus derechos políticos y en 2022 volvió a ganar la presidencia.

La relación entre ambos gobiernos se mantuvo deteriorada desde la asunción de Milei. El Presidente argentino cuestionó en varias oportunidades que Lula no lo felicitara tras su triunfo electoral de 2023 y lo acusó de haber intervenido en favor de su rival durante la campaña. En ese marco, la agenda bilateral seguirá bajo observación la semana próxima, cuando Milei participe en Washington de la Hispanic Heritage Gala, invitado para el 14 de octubre, once días antes del balotaje brasileño.