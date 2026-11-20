El vicegobernador de San Juan destacó el FNS Forum como espacio de negocios y financiamiento. También se pronunció a favor de votar una sola vez en octubre.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, vinculó este 2026 el FNS Forum con la generación de inversiones y negocios, al destacar los encuentros empresariales y productivos que se realizan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. En paralelo, se pronunció a favor de que las elecciones nacionales se hagan en octubre sin primarias en agosto. Su planteo se inscribe en el debate por la suspensión de las PASO, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Negocios e inversión

Martín sostuvo que la Fiesta Nacional del Sol no solo cumple una función de promoción turística, cultural y de las tradiciones sanjuaninas, sino que también opera como una instancia para generar negocios e inversiones. En ese marco, valoró los foros agroindustriales, mineros y productivos que, según explicó, permiten vincular a productores locales con empresarios de otras provincias y países. También señaló que esos espacios abren la posibilidad de acceder a herramientas de financiamiento y de establecer contactos con cadenas comerciales internacionales.

El vicegobernador remarcó que uno de los objetivos centrales de la celebración es mostrar lo que produce San Juan, desde la vitivinicultura hasta los distintos sectores que integran la matriz productiva provincial. En esa línea, afirmó: “Que nuestros productores puedan conversar y puedan tratar de instalar sus productos en otros lugares es muy importante”. La definición ubica al Forum no solo como actividad institucional y cultural, sino también como una herramienta de promoción comercial para empresas y productores de la provincia.

Agenda política

Consultado sobre eventuales visitas de dirigentes y gobernadores durante la celebración, Martín dijo que no contaba con precisiones sobre los nombres de los invitados, aunque anticipó que se esperaba la llegada de embajadores y representantes importantes. Esa previsión se da en un contexto en el que la Fiesta Nacional del Sol suele reunir a autoridades provinciales, nacionales y actores del sector privado. Por el momento, no se informaron oficialmente esas presencias.

Debate por las PASO

En relación con la discusión electoral, el vicegobernador consideró positivo que los ciudadanos voten una sola vez y no en dos instancias separadas. Si bien reconoció que las PASO son una herramienta importante para quienes participan de la política, planteó que muchas veces no cumplen su objetivo principal de resolver internas partidarias. Según expresó, en varios espacios políticos ni siquiera existen internas, por lo que sostuvo que sería saludable pasar directamente a la elección general de octubre.

Martín también afirmó: “Los que estamos en política, a mí particularmente las PASO me parecen una herramienta importante, pero sí es cierto que a la gente le cuesta ir a votar dos veces”. Y cerró con otra definición en la misma línea: “Me parece saludable que las elecciones nacionales puedan llevarse directamente en el mes de octubre sin las PASO de agosto, entonces que la gente vaya a votar una sola vez y que sea mucho más práctico”. El debate queda abierto en el plano nacional, mientras la provincia mantiene al FNS Forum como uno de sus principales espacios de articulación productiva e institucional.