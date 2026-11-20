En el marco de las actividades protocolares previas a la Fiesta Nacional del Sol 2026, el gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a representantes diplomáticos, autoridades regionales y referentes institucionales de Argentina y Chile que llegaron a San Juan para participar de la celebración más importante de la provincia.

Los encuentros se realizaron en la Sala Gobernador Eloy P. Camus y contaron con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien acompañó al mandatario en cada una de las reuniones.





Entre las visitas estuvo el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega, acompañado por consejeros regionales y los cónsules de Chile en Mendoza y San Juan; y el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, junto a los alcaldes de Punitaqui, Illapel y Copiapó.





También presentó sus saludos protocolares el embajador de la República de Austria, Gerhard Mayer.

Estos encuentros institucionales forman parte de la agenda de recepción de autoridades y delegaciones que visitan San Juan con motivo de la Fiesta Nacional del Sol 2026.



