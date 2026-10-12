El presidente Javier Milei viajará a Washington para participar de actividades políticas y empresariales, reforzar su alineamiento con Estados Unidos y exponer su programa económico ante la Cámara de Comercio de ese país. La agenda incluye además un acto multilateral de repudio al antisemitismo y la recepción de dos reconocimientos en la capital estadounidense. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el 15 de octubre.

Agenda en la capital estadounidense El jueves próximo, a pocos metros de la Casa Blanca, Milei hablará ante la élite económica estadounidense en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí recibirá el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa” y expondrá bajo el título “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Antes, el secretario de Energía de la administración republicana, Chris Wright, abrirá la actividad con un discurso.

La visita se inscribe en el vínculo político que Milei mantiene con Donald Trump y en la alineación de la política exterior argentina con Estados Unidos en temas vinculados con Medio Oriente, la protección de los minerales críticos y las cadenas de suministros. En el texto original, esa orientación aparece asociada también a la tensión internacional con China e Irán. El Gobierno busca mostrar respaldo externo mientras la economía local exhibe aumento del desempleo, caída de la inversión, cierre de empresas, menor consumo y una variación diaria del riesgo país.

Señales para inversores La presentación ante empresarios ocurre en un contexto en el que, según el material original, los asistentes conocen los datos de la economía argentina y observan con atención su evolución. El respaldo de la Casa Blanca al programa de ajuste no aparece condicionado por esos indicadores, aunque en Washington persiste el recuerdo del apoyo de Trump al plan de Mauricio Macri y su posterior fracaso electoral. Ese antecedente funciona como marco de lectura para la nueva visita presidencial.

Acto contra el antisemitismo Después de la actividad en la Cámara de Comercio, Milei se trasladará a la embajada argentina en Dupont Circle para un acto multilateral de repudio a los ataques antisemitas que, según el texto, se multiplicaron tras la ofensiva terrorista de Hamas contra Israel. La convocatoria está organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), presidida por Marcelo Mindlin, y se espera la presencia del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo. También fueron invitados los embajadores de América Latina ante la Casa Blanca, aunque el Gobierno ya sabe que los representantes de Brasil y México no asistirán.

Viaje y reconocimientos Si no hay cambios de último momento, Milei llegará el 14 de octubre a Washington junto al canciller Pablo Quirno. No está confirmado si viajará también Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Esa misma noche, el Presidente será distinguido por su “Liderazgo e Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana” en el auditorio Andrew W. Mellon, en una ceremonia organizada por la Gala de la Herencia Hispana. En ese ámbito podría coincidir con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, a quien el texto ubica como parte de una apuesta política de Milei por el triunfo de Bolsonaro frente a Lula da Silva. El ministro de Economía, Luis Caputo, no integrará la comitiva porque viajará a Bangkok para las reuniones anuales del FMI, donde se encontrará con Kristalina Georgieva.