El Presidente lo confirmó en la reunión de Gabinete en la Casa Rosada. La visita coincide con la convocatoria anticipada a elecciones en España.

Luego del llamado a elecciones anticipadas en España, Javier Milei confirmó que viajará el 19 de octubre a Madrid para cumplir una serie de actividades en las que se espera un nuevo respaldo a la oposición que integran Vox y el Partido Popular.

La confirmación surgió este lunes en la Casa Rosada, durante la reunión de Gabinete encabezada por el Presidente. Según explicaron fuentes oficiales, el tema fue tratado junto con el repaso del reciente triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil. La agenda del viaje todavía no fue anunciada, pero el desplazamiento se producirá en medio de la disputa política abierta en el escenario español.

Antecedentes del viaje

El nuevo viaje será el séptimo de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada, tras una visita realizada a fines de junio. En sus anteriores desplazamientos, el mandatario confrontó con el gobierno de Pedro Sánchez y respaldó a referentes de Vox, entre ellos Santiago Abascal. Ahora volverá a hacerlo en un contexto electoral distinto, con comicios adelantados que reordenaron el tablero político español.

El escenario en España

Pedro Sánchez disolvió las Cortes este lunes después de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda. La convocatoria se produjo en un clima de movilización alimentado por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid. Originalmente, las elecciones estaban previstas para 2027, pero el Partido Popular venía reclamando el adelanto desde hacía meses.

Lo que está en juego

Las encuestas citadas por AFP indican que el PP de Alberto Núñez Feijóo lidera la intención de voto, aunque sin alcanzar mayoría absoluta. Ese cuadro podría volver decisivo a Vox, tercera fuerza y eventual socio parlamentario. Al anunciar la convocatoria, Sánchez planteó la elección entre sumarse a la “ola ultraderechista” o mantener a España como “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

En ese marco, Milei buscará reforzar su perfil internacional y sostener su alineamiento con la derecha española en una campaña que se definirá el 29 de noviembre. La fecha exacta de sus actividades en Madrid y el contenido de la agenda oficial aún no fueron informados por el Gobierno argentino.