Matt Schlapp, Pablo Quirno, Karina Milei y Alec Oxenford durante el discurso pronunciado por Milei en la Gala Hispana, (Washington, Estados Unidos)

WASHINGTON. Javier Milei ratificó este jueves su alineamiento con Donald Trump y volvió a expresar apoyo público a Flavio Bolsonaro, que compite con Lula da Silva por la presidencia de Brasil en un balotaje previsto para fin de mes. El mensaje tuvo lugar durante una gala privada en el auditorio Andrew W. Mellon, organizada por la comunidad hispana para reconocer el “liderazgo global” del mandatario argentino. La intervención combinó definiciones políticas regionales con una defensa del programa económico de su gobierno.

Gala en Washington. Milei llegó acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores; y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos. Según la crónica del acto, el Presidente fue aplaudido al subir al escenario mientras sonaba uno de los hits de La Renga. Antes de su ingreso se exhibió un spot electoral de Trump y los invitados especiales cantaron el himno estadounidense.

Diagnóstico político. En su discurso, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una reconstrucción basada en “la vida, la libertad y la propiedad” y planteó que ese rumbo debería extenderse a toda América Latina. También afirmó que asumió en 2023 con un país “al borde de una nueva hiperinflación”, situación que atribuyó a gobiernos populistas y a una clase política irresponsable. Según su exposición, la administración aplicó “un verdadero shock de libertad” para evitar una crisis mayor y recuperar principios que considera centrales para la reconstrucción nacional.

Región y alineamientos. Milei describió a Cuba y Venezuela como ejemplos de concentración de poder institucional y de indefensión de quienes se oponen al gobierno. A la vez, celebró lo que definió como un retorno venezolano hacia Occidente y la democracia, que atribuyó a la acción del gobierno de Donald Trump. En ese tramo enumeró victorias electorales que presentó como parte de un cambio regional, entre ellas la reelección de Daniel Noboa en Ecuador y triunfos de Rodrigo Paz en Bolivia, Tacira Fura en Honduras, José Antonio Castro en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

Brasil y Bolsonaro. En ese contexto, respaldó a Flavio Bolsonaro, a quien definió como su amigo, y anticipó que derrotaría “dentro de pocos días” a Lula da Silva. También saludó a Eduardo Bolsonaro, presente en la gala, y envió un mensaje de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, a quien describió como “injusta y vengativamente encarcelado”. Más adelante sostuvo que “el mapa se tiñe azul de la libertad” y que el Foro de São Paulo perdió influencia política.

Economía y RIGI. Milei también defendió la protección de la propiedad y el cumplimiento de los contratos como condiciones para que la iniciativa privada reúna capital, conocimiento y tecnología. En ese marco presentó al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como la principal herramienta de su administración para atraer capitales. Según afirmó, el esquema combina beneficios impositivos y seguridad jurídica, acumula más de USD 76 mil millones en proyectos aprobados y otros USD 132 mil millones en iniciativas pendientes de aprobación. Además, aseguró que la Argentina pasó de tener déficit energético crónico a registrar superávit en ese sector y anticipó exportaciones de gas licuado a Europa desde 2027.