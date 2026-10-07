El presidente Javier Milei preparó una gira por nueve provincias para reforzar su presencia en el interior del país y mostrar los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla beneficios para iniciativas de gran escala. El recorrido alcanzará a Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. Según la planificación difundida, la agenda busca también sostener el vínculo con gobernadores aliados.

El cronograma comenzó hace dos semanas en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde Milei se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. De acuerdo con Agencia Noticias Argentinas, el recorrido continuará por Catamarca tras el regreso del viaje a España, previsto para el 19 de octubre. Luego de esa escala, el mandatario prevé sumar las demás jurisdicciones incluidas en el plan.

Alcance del régimen Los 23 proyectos incorporados al RIGI contemplaban inversiones por USD 49.766 millones y estimaban la generación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos. Las iniciativas corresponden a los sectores de minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura. A ese universo se agregaron nuevos anuncios y aprobaciones durante la Argentina Week, realizada en Francia, según el material difundido.

Entre los proyectos mencionados figura la incorporación de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén al régimen para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con una inversión proyectada de USD 12.400 millones a lo largo de 25 años. Ese tipo de anuncios resulta relevante para las provincias productoras porque combina inversión de largo plazo, actividad hidrocarburífera y potencial impacto sobre empleo e infraestructura asociada.

Litio en La Puna En paralelo, Karina Milei y Diego Santilli participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca. Durante esa actividad se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV de la iniciativa. Según lo informado, esa ampliación permitirá alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

La gira oficial quedará así vinculada a dos planos: la exhibición política del RIGI en provincias con proyectos aprobados y la presentación de inversiones ya incorporadas al régimen. En el caso de San Juan, su inclusión en el itinerario la ubica dentro del mapa de distritos que el Gobierno nacional busca asociar con el esquema de incentivos. El próximo dato a seguir será la confirmación de las fechas de cada escala y el orden definitivo de las visitas provinciales.