El presidente Javier Milei confirmó este sábado que buscará un segundo mandato y fijó como objetivo para 2031 ampliar el comercio argentino hasta alcanzar al 90% de los países del mundo. Lo hizo durante la inauguración de la exposición “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos.

“Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el jefe de Estado en su discurso. La definición política se produjo en una actividad institucional en la que vinculó el pensamiento económico de Manuel Belgrano con el rumbo de apertura comercial que impulsa su administración.

Apertura comercial

En ese tramo, Milei sostuvo que al llegar a la Casa Rosada Argentina comerciaba con el 10% de los países del planeta y que actualmente lo hace con el 30%. También dijo que su gobierno abrió más de 500 mercados. Entre los acuerdos mencionados citó los alcanzados con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, además de las gestiones para avanzar hacia la incorporación al bloque transpacífico.

A partir de esos antecedentes, el Presidente planteó el horizonte de una eventual próxima gestión. “El objetivo para 2031 es comercializar con el 90% del planeta”, señaló, y vinculó esa meta con su intención de competir nuevamente en las elecciones presidenciales. La afirmación combina una definición política con un programa económico de expansión de mercados, aunque el alcance de esos acuerdos dependerá de su instrumentación y de eventuales negociaciones externas.

Impuestos y proyección fiscal

Otro de los ejes de su exposición fue la política tributaria. Milei aseguró que su gobierno continuará reduciendo impuestos y estimó que, si se cumple el escenario base que mencionó, durante todo el período se devolverán 500.000 millones de dólares a los argentinos. “En todo el período, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda”, sostuvo, sin detallar en esa instancia el mecanismo de esa devolución ni su cronograma de implementación.

Belgrano y la muestra

La actividad incluyó una reivindicación del creador de la Bandera. Milei dijo que Manuel Belgrano fue “el primer economista moderno y liberal de estas tierras” y sostuvo que el prócer fue un impulsor del derecho natural, al que definió como una de las bases de Occidente. También afirmó: “Hemos decidido retomar el sendero que nos marcó nuestro prócer”, y agregó que el pensamiento de Belgrano anticipó conceptos desarrollados luego por Adam Smith.

La exposición inaugurada en el Museo de la Casa Rosada reúne fotografías y documentos inéditos seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia. Según la organización de la muestra, el recorrido incluye la trayectoria intelectual de Belgrano, sus proyectos previos a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la actividad militar, además de su participación en las campañas del Ejército del Norte. El Presidente cerró su discurso con la frase “Viva la Patria”, distinta de su consigna habitual.