Sergio Massa suspendió su viaje a San Pablo para participar del acto por el Día de la Militancia. En el peronismo persisten cruces por las invitaciones y las ausencias.

Sergio Massa suspendió un viaje a Brasil para participar este martes por la tarde del acto que el peronismo realizará en San Fernando por el Día de la Militancia. La actividad quedó atravesada por las tensiones en torno a la ausencia de Axel Kicillof, gobernador y presidente del PJ bonaerense. El encuentro se hará en el teatro Otamendi y fue presentado por sus organizadores como un gesto de unidad interna.

La discusión por las invitaciones Desde el entorno de Kicillof sostienen que ni el mandatario bonaerense ni otros dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fueron invitados al acto. En cambio, los organizadores afirman que sí convocaron a referentes cercanos al gobernador. En esa línea, señalaron que Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares habían confirmado asistencia y que luego avisaron que no participarían.

Según esa versión, el ministro de Infraestructura bonaerense y el intendente de Almirante Brown se habían comprometido a coordinar una delegación del MDF. Sin embargo, este martes comunicaron que recibieron la orden de no concurrir a la actividad. Los organizadores remarcan que el acto no está planteado contra Kicillof, sino como parte de un intento de recomposición interna del peronismo.

Armado político En la organización participan Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz. También se espera la presencia de Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Juan Manzur, además de dirigentes de la Liga de Intendentes como Federico Otermin, de Lomas, y Federico Achaval, de Pilar. A esa lista se suman referentes de La Cámpora, entre ellos Mayra Mendoza.

En el peronismo también circularon versiones sobre el acto como punto de partida para una candidatura presidencial paralela a la de Kicillof. Los organizadores niegan esa lectura y sostienen que el objetivo sigue siendo la unidad del espacio. En paralelo, trascendió que existe un trabajo sobre distintos borradores de fórmulas presidenciales para la elección del año próximo.

Escenarios para 2025 Entre esas alternativas aparece una fórmula con Gerardo Zamora como candidato a presidente y Natalia De la Sota como vice. Otra ubica a De la Sota como candidata presidencial y al sanjuanino Sergio Uñac como compañero de fórmula. Una tercera variante plantea a Uñac como candidato a presidente y a Zamora como vice. El acto de San Fernando quedó así inserto en una discusión más amplia sobre la conducción y las alianzas del peronismo de cara al año próximo.