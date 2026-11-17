En La Pampa, el diputado nacional sostuvo que trabajarán hasta el cierre de listas para que Cristina Kirchner compita. También cuestionó al Poder Judicial y al plan económico de Javier Milei.

Desde La Pampa, en el marco del Día de la Militancia, el diputado nacional Máximo Kirchner afirmó que su espacio trabajará “hasta el último día” para que la expresidenta Cristina Kirchner pueda ser candidata en las elecciones de 2027. El legislador vinculó ese objetivo con la condena en su contra y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos. En ese marco, sostuvo que “Cristina está buscando recuperar sus derechos” y que “somos millones de argentinos y argentinas quienes queremos ejercer nuestro derecho de elegir libremente en las elecciones de 2027”.

Defensa política El dirigente de La Cámpora dijo que no tienen “problema en competir con nadie”, pero reclamó que la exmandataria pueda presentarse y que “el peronismo y la sociedad argentina vote libremente”. También cuestionó al Poder Judicial al afirmar que no puede ser el que “salde las discusiones políticas en la Argentina”. Según expresó, esperarán el cierre de listas del año próximo y trabajarán para que Cristina Kirchner sea candidata “hasta el último día”.

Críticas al proceso judicial Kirchner también sostuvo que durante el gobierno de Javier Milei Cristina Kirchner fue “secuestrada”. Además, afirmó que en el proceso que la condenó “no hubo imparcialidad” y mencionó que “muchos de los jueces que la juzgaron jugaban al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri”. Esa acusación no fue acompañada en la nota con precisiones adicionales sobre causas, expedientes o resoluciones judiciales. En el mismo tramo, atribuyó a esos sectores la responsabilidad por una “injusta prisión”.

Lectura económica En sus declaraciones, el diputado también cuestionó la marcha de la economía bajo la gestión de Javier Milei. Señaló que el país entra en recesión y mencionó una inflación “superior a los dos puntos”, en contraste con la promesa presidencial de que estaría en cero “a esta altura”. Sobre ese punto, afirmó que “ninguno de los pronósticos económicos del Presidente se cumple en Argentina” y planteó que “muy pocos acumulan riquezas mientras el resto la ñata contra la pantalla”.

RIGI y presión fiscal En diálogo con Radio Noticias de La Pampa, Kirchner se refirió además a la propuesta de auditar los proyectos de RIGI, sigla de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y a la reacción de algunos gobernadores. Cuestionó que se objete esa fiscalización cuando, según dijo, se auditan universidades públicas, pensiones por discapacidad y consumos básicos de sectores humildes. También afirmó que el Estado argentino “le da plata a las mineras para que se lleven el oro, la plata y el cobre”, y comparó la carga tributaria de un comercio pampeano con la de las mineras que explotan la cordillera. El diputado participará en Telén de la inauguración de una unidad básica junto al gobernador Sergio Ziliotto, en una actividad que se inscribe en la agenda política del peronismo pampeano.