El presidente Javier Milei podría visitar San Juan antes de que termine el año, en el marco de una recorrida por provincias que ya tienen proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI, esquema de beneficios fiscales para inversiones grandes). La información surge de fuentes de la Casa Rosada y se vincula con una agenda nacional que busca mostrar obras e inversiones con aval oficial. En la provincia, el interés se concentra en el perfil minero y en la eventual lectura política de una visita presidencial.

Según la planificación que circula en el Gobierno nacional, la gira incluiría hasta diciembre a Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. El objetivo es exhibir en territorio los proyectos e inversiones que obtuvieron el aval del RIGI. En ese esquema, San Juan aparece por sus cuatro proyectos aprobados bajo ese régimen, todos ligados a la minería.

Antecedentes y proyección política

La eventual presencia de Javier Milei en San Juan también tendría derivaciones políticas por la relación con el gobernador Marcelo Orrego. El mandatario provincial fue invitado por Milei a participar en la Argentina Week realizada en París, un gesto que reforzó el canal de diálogo entre ambos. Además, el orreguismo viene mostrando señales de acercamiento al Gobierno nacional en el Congreso y en la agenda institucional.

En ese plano, los dos diputados nacionales de San Juan votaron en varias ocasiones junto a La Libertad Avanza, y el propio Marcelo Orrego respaldó y ratificó la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), uno de los ejes de la reforma electoral impulsada por el oficialismo nacional. A la vez, el vicegobernador Fabián Martín, el jefe de Asesores Rodolfo Colombo y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, entre otros dirigentes, dijeron públicamente que están dispuestos a una alianza con Milei para las elecciones de 2027.

Señales económicas y internas libertarias

El vínculo entre la Nación y la provincia también tuvo un capítulo económico. Durante la Argentina Week, Javier Milei destacó que San Juan volvió a los mercados internacionales con una colocación de bonos por US$600 millones, con una demanda que superó los US$1.000 millones, y usó ese dato como ejemplo de confianza en el rumbo económico. En paralelo, el Gobierno nacional sostiene que de los primeros 23 proyectos aprobados por el RIGI, 12 son mineros, 7 de petróleo y gas, 2 de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura.

La definición sobre una eventual foto entre Javier Milei y Marcelo Orrego todavía no está cerrada, aunque la Casa Rosada condiciona esos encuentros a la participación de cada gobernador en la recorrida. En San Juan, además, el escenario libertario no es uniforme: el diputado nacional José Peluc, referente de Milei en la provincia, mantiene una postura escéptica frente a un acuerdo con Orrego y sigue con un armado propio, a la espera de definiciones de Karina Milei. El próximo dato a seguir es si la gira presidencial se confirma antes de fin de año y si la provincia queda incluida en el cronograma final de la Casa Rosada.