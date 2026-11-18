El presidente Javier Milei negó que la frase que publicó en redes sociales sobre que “hay gente que está dispuesta a hundir el barco” estuviera dirigida a Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores del oficialismo. Consultado sobre ese mensaje, respondió: “Ni loco, se lo escribí al kirchnerismo”. La aclaración buscó cerrar una lectura interna sobre el vínculo con una de las principales referentes legislativas de su espacio.

El mandatario también descartó cualquier decisión para apartarla del frente parlamentario. “Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”, sostuvo, al tiempo que atribuyó las versiones en sentido contrario al “círculo rojo”, al que vinculó con sectores del status quo que, según dijo, pierden con el actual modelo. En esa línea, agregó: “Viven pidiendo devaluación, pero cuando piden devaluación, están pidiendo salarios miserables”.

Relación con el Vaticano Durante una entrevista con el canal A24, Milei también se refirió al papa León XIV, a quien calificó como “un ser humano extraordinario” tras su reciente visita a la Argentina. Dijo que en el encuentro a solas que mantuvieron hablaron de teología y economía, y precisó: “Fue una interacción teológica y filosófica y en términos de economía”. Según relató, también abordaron “el encuadramiento” que propone sobre la moral como política de Estado.

En otro tramo, recordó conversaciones previas con el papa Francisco y afirmó que el pontífice le decía: “Como vienen los pobres”, para luego pedirle: “Cuidame a los pobres”. Sobre las declaraciones de León XIV acerca de la justicia social, señaló que no las tomó mal y pidió no “embarrar el mensaje del Papa con connotaciones políticas”. Agregó que, para la Iglesia, la justicia social “es la protección de los pobres”.

Economía y diagnóstico político El jefe de Estado volvió a cuestionar al kirchnerismo y a la gestión de Alberto Fernández, a la que acusó de no cubrir “la mitad de la canasta básica”, frente a un escenario actual en el que, según dijo, “se cubre el 100%”. También apuntó contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, a quien atribuyó responsabilidad por el corralito, y sostuvo que “en 100 años el populismo le hizo mucho daño a la Argentina”. En ese marco, afirmó que “lo único que funciona es el liberalismo” y que su objetivo es “destruir a la casta política”.

Sobre la situación económica, rechazó que “la gente no llega a fin de mes” y dijo que existen privaciones, aunque aseguró que hay “12 millones de pobres menos que con el kirchnerismo”. También afirmó que el Gobierno “devolvió” 15 puntos del PBI y proyectó que en 10 años la economía duplicaría su tamaño. Respecto del oro argentino, señaló que está en Suiza y calificó como “una mentira” las acusaciones de la oposición sobre una supuesta apropiación de esos activos por parte de él y del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En el cierre de la entrevista, Milei dijo que “no hay piquetes” y que el Gobierno “sacó a los narcos a patadas”, aunque aclaró que en la provincia de Buenos Aires no pudo hacerlo porque el gobernador Axel Kicillof “no nos deja”. También sostuvo que el kirchnerismo “es muy bueno creando relato” y que los medios argentinos lo odian, para concluir: “Es relato versus hechos y yo contesto hechos”.