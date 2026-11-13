El presidente Javier Milei participó este jueves por la noche de la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en el complejo Rut Haus de la Ciudad de Buenos Aires. Ante emprendedores y referentes de todo el país, centró su discurso en el impacto económico de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial. También marcó diferencias, sin mencionarlo, con el mensaje del papa León XIV, quien había pedido atención sobre la tecnología. El planteo presidencial buscó ubicar a la innovación como factor de productividad y de expansión de la oferta de bienes y servicios.

Durante su exposición, el mandatario rechazó la idea de que la tecnología destruya puestos de trabajo y sostuvo que, por el contrario, eleva la productividad y la dignidad humana. En ese marco, afirmó: “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera”. Con esa línea argumental, vinculó el avance tecnológico con mejoras en el ingreso y con una baja de costos para los consumidores. También señaló que ese proceso, aunque avanza a ritmos distintos según el contexto, “termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres”.

Inteligencia artificial y sectores críticos Milei también puso el foco en el desarrollo global de la inteligencia artificial y en su posible incidencia en áreas sensibles como la salud y la educación. En su mensaje, presentó esa tecnología como parte de una transformación más amplia de la economía mundial. El Presidente no detalló medidas específicas para ese sector durante su exposición. Sin embargo, dejó planteado que la adopción de estas herramientas puede tener efectos sobre la organización del trabajo y sobre la disponibilidad de servicios.

Argentina y servicios basados en conocimiento En el tramo final, el jefe de Estado afirmó que la Argentina cuenta con condiciones para insertarse en la vanguardia digital y en la exportación de servicios basados en el conocimiento. “Argentina tiene todo para ser protagonista”, sostuvo, al enumerar recursos naturales, minerales, capital humano calificado y la decisión política de su administración orientada a la desregulación económica. También expresó: “Somos un país con energía, minerales y talento, y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino”. Con ese planteo, vinculó la agenda tecnológica con la capacidad exportadora y con el esquema regulatorio impulsado por el Ejecutivo.

La intervención presidencial se dio en un foro empresario centrado en innovación y emprendimiento, en un contexto en el que la discusión sobre inteligencia artificial gana peso en la agenda económica y regulatoria. En ese marco, el mensaje de Milei dejó como variable central la relación entre productividad, salarios y competitividad externa. El cierre de su exposición apuntó a que el país podría consolidarse como un polo tecnológico de referencia internacional, aunque no precisó plazos ni instrumentos concretos para ese objetivo.