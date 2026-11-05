Madrid fue el escenario de una nueva confrontación política entre Javier Milei y Pedro Sánchez durante la XXX Cumbre Iberoamericana. El presidente argentino endureció sus críticas contra el socialismo y el fascismo frente al mandatario español, en una intervención que volvió a exponer las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. La jornada había comenzado con un saludo distante entre los dos líderes. El mensaje tuvo alcance regional porque fue pronunciado ante autoridades europeas y latinoamericanas reunidas en la capital española.

Críticas ideológicas

En su discurso en la Galería de las Colecciones Reales, Milei sostuvo que socialismo y fascismo comparten rasgos centrales. Dijo que “ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales” y agregó que “hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”. También afirmó que “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía”. Según el mandatario, ambos modelos “controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

Señalamientos a gobiernos de la región

El presidente argentino sumó una advertencia general al plantear que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa”. No mencionó países específicos, aunque el mensaje quedó dirigido a varios gobiernos de la región. Luego vinculó los procesos electorales recientes de Chile, Colombia y Perú con una “rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”. En su lectura, esos comicios reflejan giros políticos alineados con la visión que defiende para América Latina.

Señales protocolares

La presencia de Milei en la cumbre no siguió el esquema diplomático habitual. No asistió a la apertura en el Teatro Real ni participó de la cena de gala en el Palacio Real. Sí mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, identificado en el texto con una línea ultraconservadora. Esa decisión reforzó el contenido político de su paso por Madrid y marcó distancia con la agenda institucional de la cumbre.

Reclamo por Malvinas

En otro tramo de su intervención, el presidente argentino volvió sobre el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Dijo ante el auditorio: “Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”. También señaló que “Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda al resto del mundo”. El planteo se inscribió en el litigio territorial vigente con el Reino Unido y dejó planteada la posición argentina en un foro multilateral.

El discurso cerró con una combinación de definiciones ideológicas y un reclamo diplomático ya conocido en la política exterior argentina. En Madrid, Milei dejó un mensaje orientado tanto al debate interno como a la agenda internacional. La continuidad de ese posicionamiento quedará atada a la relación con España, con los gobiernos latinoamericanos mencionados y con la respuesta que pueda surgir en el plano diplomático sobre Malvinas.