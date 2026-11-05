El Presidente argentino mantuvo un saludo distante con Pedro Sánchez en Madrid y volvió a cuestionar al socialismo durante la XXX Cumbre Iberoamericana .

La tensión entre Javier Milei y Pedro Sánchez volvió a quedar expuesta durante la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid. Los mandatarios tuvieron un saludo frío y distante en el encuentro oficial, y luego el Presidente argentino amplió sus críticas al jefe del Gobierno español y al socialismo.

Durante su intervención en la Galería de las Colecciones Reales, Milei sostuvo: «El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía». La afirmación fue formulada frente al secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a quien ya había calificado de «impresentable dictador» en una oportunidad anterior.

Las críticas de Milei En su discurso, el mandatario argentino planteó que ambas corrientes concentran el poder de decisión en una minoría y usan la dependencia económica como herramienta de dominación política. También afirmó que el fascismo y el socialismo comparten el rechazo al libre mercado y la defensa de una mayor intervención estatal. En ese marco, cuestionó las nacionalizaciones de empresas, las regulaciones económicas y el control de los medios de comunicación, prácticas que vinculó con la propaganda y el adoctrinamiento.

Milei también apuntó contra gobiernos que, según expresó, invocan los derechos humanos mientras encarcelan a opositores y silencian a la prensa. En otro tramo de su exposición, mencionó los recientes procesos electorales de Chile, Colombia y Perú, que interpretó como parte de una «rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder».

Señales de distancia diplomática Las diferencias entre ambos mandatarios también quedaron reflejadas en la agenda de la cumbre. Milei se ausentó de la ceremonia inaugural, realizada en el Teatro Real, y de la cena posterior ofrecida por los reyes de España en el Palacio Real. En cambio, mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido Vox, identificado con la ultraderecha.

Durante el saludo oficial a las delegaciones, el Presidente argentino tuvo un intercambio cordial con el rey, con sonrisas y un apretón de manos. La escena fue distinta cuando llegó el turno de Pedro Sánchez: ambos intercambiaron un saludo breve y distante, en una señal que volvió a mostrar la tensión política que mantienen desde hace tiempo. La cumbre continúa en Madrid y las intervenciones de los jefes de Estado seguirán marcando la agenda diplomática del encuentro.