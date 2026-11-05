Los bonos argentinos profundizaron las caídas por las dudas sobre el plan de Milei y Caputo. El mercado mira los vencimientos de fin de año y enero.

El mercado siguió castigando este jueves a los activos argentinos por las dudas que genera el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo. El riesgo país superó los 900 puntos básicos y llegó a 915, según el índice que elabora JP Morgan, tras cerrar la rueda anterior en 852. En el mercado interpretan que ese nivel acerca a la deuda soberana a una zona de mayor fragilidad financiera.

La caída se reflejó también en los títulos públicos, que retrocedieron en torno al 3%, junto con bajas en las acciones del Merval y en los ADRs (certificados de depósito argentinos que cotizan en Nueva York). La suba de casi 8% en el indicador condensó una jornada de tensión para los activos locales y reforzó la lectura de que persisten dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el programa económico.

Antecedentes y umbrales

En julio, hace cuatro meses, el riesgo país había tocado un piso de 400 puntos y desde entonces comenzó un deterioro de las expectativas sobre el plan oficial. En el mercado consideran que, cuando el índice supera los 1.000 puntos, la deuda ingresa en zona de default. Ese parámetro no es una declaración oficial, sino una referencia habitual entre operadores para medir el costo y el acceso al financiamiento externo.

Vencimientos y financiamiento

La atención está puesta en la capacidad de pago del Gobierno en los próximos meses. Entre noviembre y diciembre, Caputo debe afrontar pagos por unos 1.300 millones de dólares al FMI, mientras que en enero vencen 4.400 millones con bonistas, además de compromisos con Bopreales y organismos multilaterales. Esa secuencia de pagos explica por qué el mercado sigue de cerca la disponibilidad de dólares y la evolución de la deuda en moneda extranjera.

Señales del mercado

En las últimas tres ruedas, el Banco Central no pudo comprar dólares ante la presión cambiaria. Además, este miércoles operadores detectaron una intervención oficial a múltiples bandas para frenar una corrida, con movimientos en papeles ajustados por inflación y bonos duales que llegaron a subir más de 4% en cuestión de minutos. El foco de esas compras estuvo en títulos con vencimiento posterior a 2028, es decir, instrumentos expuestos al riesgo de atravesar las próximas elecciones presidenciales.

El último revés citado por el mercado fue la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término, que —según esa lectura— complicó la posibilidad de un nuevo rescate para la Argentina. Un informe del Grupo Atenas había advertido que una derrota de Trump podía llevar el riesgo país por encima de los 900 puntos y que, para 2027, podría haber un faltante de US$ 18.000 millones, con una probabilidad estimada de 40%. El próximo dato a seguir será si la tensión cambiaria se sostiene y si el Gobierno logra recomponer reservas antes de los vencimientos de fin de año y de enero.