El Presidente argentino celebró el resultado electoral y destacó la reacción de los mercados. El balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva será el 25 de octubre.

El presidente Javier Milei celebró el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de la elección presidencial de Brasil, en la que el candidato del Partido Liberal quedó por encima de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque sin alcanzar el umbral necesario para evitar el balotaje. La definición será el 25 de octubre, cuando ambos vuelvan a competir por la Presidencia. El posicionamiento del mandatario argentino volvió a ubicar la relación política con el proceso electoral brasileño en el centro de su agenda pública.

Este lunes, Milei utilizó su cuenta de X para referirse a la reacción de los mercados tras conocerse los resultados y cuestionar nuevamente al presidente brasileño. En su mensaje escribió: “¡De manual! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. ¡MAGA!”. El texto fue acompañado por un video con la evolución de los mercados después de la primera vuelta.

Según los datos difundidos tras la elección, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos, mientras que Lula alcanzó poco más del 45%. Esa diferencia dejó a ambos por debajo del 50% requerido para consagrar un ganador en primera vuelta, por lo que la elección se definirá en una segunda instancia. El resultado electoral y su lectura financiera explican el énfasis que Milei puso en la reacción bursátil.

Antecedentes y mensaje político Milei ya había felicitado al candidato del Partido Liberal durante la noche del domingo, cuando se conocieron los primeros resultados. En esa oportunidad volvió a calificar a Lula como “comunista” y presentó el desempeño de Flávio Bolsonaro como una “histórica elección ante el comunista de Lula”. La formulación refuerza el alineamiento político expresado por el jefe de Estado argentino en torno a la disputa brasileña.

Relación bilateral En el mismo mensaje, Milei sostuvo que espera “empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”. También afirmó que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”. La segunda vuelta del 25 de octubre será la instancia que defina quién ocupará la Presidencia de Brasil y, en consecuencia, el marco político sobre el que se proyectará ese vínculo bilateral.