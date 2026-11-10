Una encuesta de la consultora Mide ubicó a Javier Milei con un escenario adverso de cara a 2027 y señaló a Axel Kicillof como el dirigente opositor con mayor intención de voto. El relevamiento se realizó entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre, sobre 1911 casos, y midió preocupaciones económicas, percepción de gestión y proyecciones electorales. El dato central del estudio es que el Presidente no alcanzaría a imponerse en una eventual segunda vuelta frente al gobernador bonaerense. Para la lectura política de corto y mediano plazo, el informe refleja además un nivel alto de desaprobación sobre el rumbo del Gobierno.

Preocupaciones y expectativas

Entre los principales problemas mencionados por los consultados figuran los bajos salarios frente a la inflación, con 21%, la desocupación, con 18%, y la corrupción, con 16%. Según el sondeo, solo el 21% cree que en 2027 estará económicamente mejor que ahora, mientras que el 20% se imagina “igual de mal que ahora” y el 41% “peor que ahora”. En conjunto, eso deja un 61% con una mirada negativa sobre su situación futura. El estudio también consigna que el 62% considera que el Gobierno va en la dirección equivocada, frente a un 38% que cree lo contrario.

Imagen de gestión

Al evaluar la administración nacional, el 55% la califica como mala o muy mala, el 31% como buena o muy buena y el 14% como regular. En ese marco, Milei conserva un 30% de apoyo, mientras que el 45% se declara netamente opositor y el 22% no se ubica ni a favor ni en contra. La encuesta también registra un rechazo del 72% al estilo y las formas del Presidente. Además, el 60% considera “inaceptable” el tipo de expresiones que dirige a los periodistas, siempre de acuerdo con el relevamiento de Mide.

Corrupción y liderazgo opositor

Uno de los datos más sensibles del estudio es la percepción sobre corrupción. El 45% sostiene que es mayor que en gobiernos anteriores, el 39% admite que es menor pero reconoce que existe y solo el 9% niega que haya corrupción bajo la gestión libertaria. En síntesis, la consultora concluye que el 84% cree que el Gobierno es corrupto. En la oposición, el 27% dice que no hay un liderazgo claro, pero otro 27% ubica en ese lugar a Kicillof, seguido por Cristina Kirchner con 21%. Más atrás aparecen Myriam Bregman, Sergio Massa, Mauricio Macri, Miguel Pichetto y Juan Grabois, con porcentajes de un dígito.

Escenarios electorales

Según la encuesta, el techo electoral de Milei, medido entre quienes seguro lo votarían y quienes podrían hacerlo, llega al 41%. Esa base, de acuerdo con el propio informe, no le garantizaría una victoria en ballotage. En una segunda vuelta, Kicillof lo superaría por 42% contra 39%. Para Patricia Bullrich, la consultora registra un techo más bajo: 36% entre quienes la respaldarían o podrían evaluarla, y un rechazo de 58% que afirma que nunca la votaría. El estudio agrega que, sin Massa ni Bullrich en la contienda, Milei subiría a 37% y Kicillof a 32%, mientras Bregman pasaría de 7% a 9%.

Comparación política

La encuesta también explora el contraste entre un nuevo gobierno libertario y un regreso del peronismo. En esa pregunta, el 49% dice temer más una continuidad de Milei que un retorno del PJ, mientras el 44% responde en sentido inverso. En una simulación con dirigentes depurados para evitar la fragmentación del voto, la consultora proyecta a Milei con 30%, Kicillof con 21%, Bullrich con 12%, Bregman con 7%, Massa con 6%, Daniel Hadad con 2% y Pichetto con 1%. El informe deja como variable pendiente la evolución de la imagen presidencial y la capacidad de la oposición para ordenar candidaturas hacia 2027.