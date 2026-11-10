Ricardo Coca defendió los controles de la universidad y cuestionó el recorte previsto en el Presupuesto 2027. También afirmó que los gastos de funcionamiento siguen congelados desde mayo de 2025.

El secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, aseguró que la institución está sometida a controles permanentes de más de 15 organismos del Estado y rechazó las versiones que cuestionan la auditabilidad de las universidades. En una entrevista radial, también advirtió que el Presupuesto 2027 que debate el Congreso profundiza el ajuste sobre el sistema universitario. La definición cobra relevancia porque la discusión presupuestaria condiciona el financiamiento de funcionamiento, salarios y actividades académicas.

Rendición de gastos Coca explicó que las transferencias que la UNSJ recibe de la Subsecretaría de Políticas Universitarias se rinden a través del sistema CitraRed, dependiente del Ministerio de Capital Humano, donde se adjunta la documentación de cada gasto.