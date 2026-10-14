Javier Milei llegará este miércoles por la mañana a Washington para cumplir una agenda de dos días que combinará reuniones con empresarios, una distinción internacional y expresiones de respaldo político a sus aliados Donald Trump y Flávio Bolsonaro. La visita se inscribe en un momento de definiciones electorales en Estados Unidos y Brasil, con impacto en la agenda externa del Gobierno argentino.

El mandatario tiene previsto arribar a la capital estadounidense a las 9.30, hora argentina, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La funcionaria volverá a integrar la comitiva oficial tras no haber participado del viaje de mediados de septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Reuniones empresarias La actividad comenzará por la tarde con dos encuentros con referentes del sector privado. A las 18.15, Milei se reunirá con Andy Kleinman, un argentino vinculado al desarrollo de videojuegos, y a las 18.45 mantendrá una reunión con Harold Hamm, fundador de Continental Resources y uno de los referentes de la industria petrolera estadounidense, con participación en el desarrollo del fracking, técnica de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica. Estos contactos se concentran en sectores energéticos y tecnológicos, dos áreas que el Gobierno busca mostrar en su agenda internacional.

El principal evento de la jornada será la Official Hispanic Heritage Gala, prevista para las 20 en el Auditorio Andrew W. Mellon. Se trata de una ceremonia privada organizada por Latino Wall Street, una plataforma impulsada por los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado, vinculados al movimiento político de Trump. Durante la gala, Milei recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Respaldo político y derivación judicial También está previsto que el Presidente pronuncie un discurso, en un escenario compartido con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El dirigente confirmó su presencia a través de redes sociales y anticipó que compartiría escenario con el jefe de Estado argentino. Su participación agrega un componente judicial al encuentro, ya que reside en Estados Unidos desde 2025 y, según la información difundida, recibió en Brasil una condena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial.

Según esa misma información, la sentencia se vinculó con presiones sobre la administración de Trump para que aplicara sanciones destinadas a influir en el juicio contra su padre. A comienzos de octubre, la condena quedó firme y el juez Alexandre de Moraes ordenó su arresto, el inicio del cumplimiento de la pena y la anulación de sus pasaportes brasileños. Consultado sobre el caso, Ravier afirmó que al Gobierno argentino le llamaba la atención el accionar de la Justicia brasileña, aunque aclaró que la administración de Milei no emitiría opiniones sobre asuntos judiciales de otro país.

La agenda internacional del Presidente coincide con un momento decisivo para la política brasileña. La segunda vuelta electoral está prevista para el 25 de octubre y Flávio Bolsonaro, candidato opositor e hijo del exmandatario, se enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva. Según los resultados mencionados en la información oficial, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16% de Lula. La definición de esa elección y los contactos empresariales previstos marcan el alcance inmediato de la visita oficial, que se extenderá hasta el cierre de la agenda en la capital estadounidense.