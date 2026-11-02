El excandidato presidencial se reunió con tres referentes de la campaña digital que llevó a Lula a la Presidencia. El encuentro se centró en tácticas de comunicación y organización para la elección de 2027.

Sergio Massa recibió en sus oficinas del Frente Renovador, en Puerto Madero, a los estrategas de la campaña digital de Lula da Silva en Brasil. El encuentro giró en torno a las herramientas de comunicación y movilización que contribuyeron al triunfo del mandatario brasileño en segunda vuelta, según el entorno del excandidato presidencial.

De la reunión participaron André Janones, diputado federal brasileño; Chico Kertész y Rafael Marroquim, publicistas y estrategas de comunicación política. Massa, de acuerdo con esas mismas fuentes, “escuchó mucho, tomó nota” y expuso cómo avanza el armado de un frente nacional contra Javier Milei con sectores del peronismo y nuevos aliados.

Intercambio político El eje del encuentro fue el análisis de la experiencia brasileña y su eventual adaptación al escenario argentino, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. Massa mostró interés en la campaña digital desplegada durante la segunda vuelta, cuando el oficialismo brasileño debió reforzar su comunicación para disputar indecisos y contrarrestar la capacidad de difusión del bolsonarismo.

Uno de los puntos que más atención generó fue el funcionamiento del denominado “Ejército de Lula”, una estructura de difusión organizada por Janones a través de WhatsApp. Según se explicó en la reunión, ese dispositivo llegó a reunir millones de participantes y permitió que los mensajes de campaña circularan más allá de las cuentas oficiales del candidato y del Partido de los Trabajadores (PT).

Comunicación y campaña Los visitantes detallaron también el cambio de tono que adoptó la campaña brasileña en la segunda vuelta. El equipo de Lula buscó mostrar al candidato en un registro más cotidiano y cercano, con videos espontáneos, conversaciones con ciudadanos y contenidos diseñados para circular con rapidez en distintas plataformas.

Según lo conversado, la campaña dejó de concentrarse solo en discursos institucionales y pasó a disputar la conversación pública con formatos más ágiles. Otro aspecto señalado fue la utilización de ataques de los adversarios como insumo para instalar mensajes propios y reforzar la identidad política y la trayectoria personal de Lula.

Armado argentino Massa, por su parte, compartió el estado de las conversaciones que mantiene para construir una alternativa política nacional frente al gobierno de Javier Milei. El objetivo, de acuerdo con su entorno, es articular a distintos sectores del peronismo, superar diferencias internas y sumar aliados que amplíen la base electoral de una eventual coalición opositora.

Ese armado aparece como uno de los principales desafíos del excandidato presidencial. La intención, siempre según la información transmitida en la reunión, es que el frente no quede limitado a una reorganización del Partido Justicialista, sino que pueda incorporar dirigentes, espacios políticos y sectores sociales ajenos a la estructura tradicional del peronismo. La visita de Janones, Kertész y Marroquim quedó así vinculada a un intercambio de experiencias con proyección hacia 2027.