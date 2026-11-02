El diputado provincial por Rivadavia, Juan de la Cruz Córdoba, confirmó que el proyecto para exigir pruebas psicotécnicas obligatorias a profesores, instructores y entrenadores deportivos ya obtuvo dictamen unánime en comisiones y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Si recibe sanción, alcanzará a clubes y gimnasios donde miles de familias sanjuaninas llevan a sus hijos a practicar deportes. La iniciativa modifica la Ley provincial del Deporte N° 871.

Según explicó Córdoba, la norma vigente sólo exige acreditar idoneidad, es decir, demostrar capacidad para desempeñar la tarea aun sin título docente, a quienes dictan clases en clubes o gimnasios sin formación académica. El legislador señaló que el cambio surgió a partir de aportes de especialistas en psicología deportiva. “Nos sugerían modificar este inciso B de la ley 871, que no solamente les exija la idoneidad, sino también pasar por unas pruebas psicotécnicas”, indicó.

Alcance y objetivo Córdoba sostuvo que el objetivo es resguardar a los chicos que concurren a esas actividades, aunque la medida también abarcaría a adultos y al clima institucional de trabajo. “No solamente apunta al tema de situaciones no deseadas, sino también a que las personas que se van a contratar generen un buen clima de trabajo”, afirmó. La autoridad de aplicación seguiría siendo el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deportes, con la posibilidad de firmar convenios con el Colegio de Psicólogos.

Trámite legislativo El texto ya fue analizado por las comisiones de Salud, Deportes y Legislación y Asuntos Constitucionales. Córdoba anticipó que el proyecto podría llegar al recinto en una sesión próxima y que, de prosperar, tendría resolución favorable. Los plazos de renovación del examen no quedaron definidos en el proyecto y dependerán de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo una vez sancionada la ley.

Otro debate en agenda Consultado por la reforma electoral y la eventual vuelta de las PASO —primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que definen candidatos antes de una elección general—, Córdoba dijo que San Juan espera definiciones del Gobierno nacional para no aplicar reglas distintas a las del resto del país. El diputado advirtió que el tema no tendría consenso automático y que requerirá conversaciones y discusiones dentro de la Legislatura. Ese debate se perfila como uno de los que marcará el cierre del año legislativo.