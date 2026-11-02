Cristina Kirchner condicionó una eventual candidatura presidencial a recuperar sus derechos políticos. Lo hizo en una entrevista con Washington Post , en medio de la condena por la causa Vialidad.

Cristina Kirchner le confirmó al Washington Post que evaluará competir por la Presidencia en 2027 si logra revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos derivada de su condena en la causa Vialidad. La definición aparece en un contexto judicial todavía abierto sobre los alcances de esa condena y sus efectos sobre sus derechos políticos. Para el peronismo, la eventual habilitación o no de su candidatura puede incidir en la reorganización interna del espacio y en la discusión sobre liderazgos para el próximo ciclo electoral.

La expresidenta rompió un largo silencio mediático y concedió una entrevista al diario estadounidense, tal como se había anticipado la semana pasada en el podcast Bastardos de LPO. En esa conversación, sostuvo: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. La frase fue formulada en condicional y vinculada de manera directa a una decisión judicial o administrativa que le permita volver a postularse.

Marco judicial y estrategia En la nota, el entorno de Cristina Kirchner volvió a poner en primer plano la posibilidad de acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU para intentar una cautelar contra la inhabilitación perpetua. Según la información publicada, la apuesta del kirchnerismo es usar esa vía como herramienta de presión sobre la Justicia argentina. Sin embargo, en tribunales locales ya se aclaró que una medida cautelar de ese organismo no es vinculante y no suspende por sí sola la condena.

El abogado de la exmandataria señaló en la entrevista que, si existiera una cautelar de la ONU, habría “una enorme movilización” para presionar por su habilitación. En paralelo, Cristina Kirchner cuestionó al Poder Judicial argentino y afirmó: “Si hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”. La declaración quedó expuesta como una crítica política y judicial, sin que el texto aporte una verificación independiente de esa acusación.

Lectura política La exjefa de Estado también proyectó un deterioro electoral de Javier Milei en los comicios del año próximo, al vincularlo con una caída de liderazgos de derecha a nivel internacional. En ese tramo de la entrevista, dijo que muchos argentinos están frustrados porque sus ingresos no alcanzan hasta fin de mes y porque el Gobierno, según su mirada, no mejora la situación de los sectores más postergados. A la vez, planteó que la discusión de 2027 no se limita a recuperar poder, sino a ofrecer una alternativa que resulte creíble para el electorado.

Como cierre de la entrevista, Cristina Kirchner también pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de este martes en Estados Unidos. El dato relevante para la política argentina, sin embargo, sigue siendo el mismo: la eventual candidatura de la expresidenta depende de una definición sobre su situación judicial y de la posibilidad de revertir la inhabilitación perpetua que hoy pesa sobre ella.