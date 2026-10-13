Con los encargados de la obra el vicegobernador recorrió las obras de defensa

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, recorrió este martes 13 de octubre Barreal para relevar el avance de las obras de defensa y mitigación sobre el cauce de los ríos calingastinos. Las tareas se coordinan en el marco del Comité de Prevención ante Eventos (COPRE) y están a cargo del Departamento de Hidráulica. El objetivo es reducir la exposición de las comunidades ante las crecidas previstas para el próximo verano.

Durante la visita, Martín observó los distintos frentes de trabajo en la zona de los descargadores del canal San Guillermo. Allí se avanza con el desvío y el enrocado del cauce hacia la margen oeste, una intervención destinada a evitar que el río avance hacia el sector derecho. Según lo informado, esa maniobra busca resguardar áreas densamente pobladas de Barreal, entre ellas los barrios cercanos a la calle Echeverría y la zona del matadero.

Intervención aguas abajo También se desarrollan trabajos en Villa Pituil, donde se actúa sobre el cauce para favorecer su desplazamiento hacia el oeste. Esa obra apunta a proteger el área de mayor concentración poblacional del distrito. El esquema forma parte de un plan de prevención que busca anticiparse a eventuales desbordes y disminuir daños sobre viviendas e infraestructura local.

Acopio de materiales Como complemento de esas tareas, el Gobierno provincial dispuso el acopio continuo y la provisión de roca en las distintas tomas de Barreal. De acuerdo con la información oficial, ese stock permite acondicionar con rapidez las defensas y contar con material disponible ante cualquier necesidad de intervención urgente. En un contexto de riesgo hídrico estacional, la disponibilidad de insumos resulta un componente central para sostener la respuesta operativa.

Las obras continúan bajo supervisión del esquema provincial de prevención y su evolución será determinante para llegar al período estival con las defensas reforzadas. La variable a seguir es la capacidad de respuesta de los cauces intervenidos frente a eventuales crecidas, en especial en los sectores urbanos de mayor ocupación.