La senadora libertaria sostuvo que el consumo de pornografía en niños y adultos deriva en adicción y problemas de salud. Lo dijo en la sesión que aprobó por unanimidad el proyecto contra las apuestas online.

La senadora libertaria Nadia Márquez planteó en la sesión del jueves que también debería prohibirse la pornografía, al sostener que ese consumo provoca eyaculación precoz. La intervención se produjo durante el debate sobre la ludopatía, en el que la Cámara alta aprobó por unanimidad el proyecto contra las apuestas online. El planteo amplió la discusión hacia otras conductas que, según la legisladora, afectan a niños y adolescentes a través de los mismos dispositivos digitales.

Antecedentes políticos Márquez es pastora evangélica en Neuquén, donde su padre tiene un templo inaugurado por el propio presidente, y responde a Karina Milei y a los Menem. En 2024 había votado en contra del proyecto contra las apuestas online que este jueves recibió respaldo unánime. En esta oportunidad acompañó la iniciativa, aunque sostuvo que la discusión no debía limitarse al juego en línea. Según su exposición, existen otras adicciones que afectan a los jóvenes y que también deberían ser abordadas.

Los argumentos expuestos “Hablemos de la adicción a la pornografía, que distorsiona realmente cuál es la verdadera concepción de la sexualidad que los chicos deben ir entendiendo y con el cual deben desarrollarse”, dijo la senadora neuquina. Luego agregó: “Porque, ¿saben?, la pornografía la consumen y son adictos a la pornografía niños y adultos, pero bueno, el adulto ya está, que haga lo que quiera”. En ese tramo mencionó que los menores acceden a ese contenido “con la misma tablet”, “con el mismo celular” y “con la misma computadora” que se usan para otras actividades digitales.

Relación con la salud Márquez afirmó además que el consumo de pornografía “termina con problemas de salud”, porque “viene asociado a la masturbación” y esta sería “una de las primeras o una de las tres causas de eyaculación precoz en los adultos”. También insistió en que “con esa misma computadora, con esa misma tablet, con ese mismo celular” los chicos consumen pornografía y “muchos chicos son adictos a la pornografía”. Sus dichos quedaron en el marco de una sesión atravesada por el debate sobre el uso de dispositivos digitales y sus efectos en menores de edad.

Contexto parlamentario La senadora también utilizó la expresión “rasgarse las vestiduras” para relativizar la centralidad del debate sobre la ludopatía y sugerir que la preocupación por las apuestas online no agotaba el problema. El planteo quedó alineado con una discusión más amplia sobre adicciones digitales, aunque no formó parte del texto del proyecto votado por la Cámara alta. La votación unánime del jueves dejó aprobado el expediente contra las apuestas online, mientras que la propuesta de prohibir la pornografía quedó en el plano de la intervención legislativa y no de una iniciativa formal tratada en el recinto.

El dato institucional relevante es que el Senado avanzó con el proyecto contra las apuestas online y que, según lo expresado por Márquez, el próximo debate debería incluir otras conductas de consumo digital. En ese marco, la discusión quedó abierta a eventuales iniciativas posteriores, pero sin precisiones sobre una presentación concreta en el recinto.