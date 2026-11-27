La Cámara alta convirtió en ley un proyecto que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal, con 49 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, durante la sesión que comenzó este miércoles. La iniciativa llegó desde la Cámara de Diputados y fue impulsada por el diputado del Pro Martín Ardohain, con aval de representantes de las principales entidades agropecuarias del país.

El texto incorpora el artículo 150 bis al Código Penal y prevé una pena de prisión de un mes a un año para quien “entrare en establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. También establece que la voluntad de exclusión se presume por la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. La norma aclara que no habrá delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.

Agravantes por daño productivo El proyecto eleva el máximo de la pena a dos años si el ingreso obstaculiza de manera sustancial la actividad productiva rural o genera un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas presentes, o para la sanidad de animales o cultivos, siempre que no exista un delito más severamente penado. En paralelo, el segundo artículo incorpora el artículo 184 bis, con penas de prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado para quien afecte de manera directa el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural. En ese apartado se incluyen cereales no cosechados, silobolsas, viñas, ganado y leña, entre otros bienes especialmente protegidos.

Bienes y servicios alcanzados La misma figura alcanza a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua. Además, la pena mínima se eleva al doble si el autor, o quien hubiera determinado a otro a cometer el hecho, fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria. El texto busca dar respuesta penal a daños que, según el alcance de la ley, pueden comprometer la continuidad de la explotación y la infraestructura básica del campo.

Escalas más altas El máximo de la pena puede llegar a 10 años cuando el hecho sea cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada, cuando se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización, o cuando se ejecute con violencia o amenaza contra las personas. La ley deja expresamente a salvo los casos que constituyan delitos más severamente penados. Con la sanción parlamentaria, el próximo paso queda en la aplicación judicial de las nuevas figuras penales en los casos que eventualmente se denuncien.