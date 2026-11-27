La modificación podría alterar las ofertas y postergar la apertura prevista para el 21 de diciembre. Rio Tinto, Posco y First Quantum financiarían el C14 y Nación el C15.

El Gobierno analiza incorporar como obligatorias las obras de recuperación de los ramales ferroviarios C14 y C15 en la licitación del Belgrano Cargas. El cambio modificaría el esquema que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso ante el Senado, cuando descartó sumar esos trabajos como exigencia del pliego por el costo que implicarían para la concesión.

Fuentes de Jefatura de Gabinete confirmaron a Infobae que las obras podrían quedar incluidas como condición obligatoria para los futuros concesionarios. Si esa definición avanza, alteraría las condiciones del proceso y agregaría incertidumbre sobre la apertura de ofertas, prevista para el 21 de diciembre.

El esquema anunciado prevé que Rio Tinto, Posco y First Quantum Minerals financien la recuperación del C14, mientras que el Estado nacional asumiría los estudios técnicos y la inversión necesaria para el C15. El acuerdo entre Nación, Salta y las empresas se formalizaría el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con lo informado en el texto original.

Antecedentes del proceso

La licitación del Belgrano Cargas comenzó en octubre de 2024, bajo el procedimiento previsto por la Ley Bases, y ya acumuló distintas postergaciones. La última modificación formal llegó con la Resolución 1914/2026, que flexibilizó requisitos para los oferentes y trasladó la apertura de ofertas del 11 de noviembre al 21 de diciembre.

Esa resolución mantuvo como opcionales las inversiones reclamadas por Salta para los ramales del norte. Ahora, el Gobierno evalúa cambiar ese criterio mediante una nueva circular aclaratoria que incorporaría esas condiciones al pliego. Alrededor de diez interesados participan del proceso y varias empresas ya pidieron una prórroga para presentar sus ofertas económicas, mientras la decisión final depende del Ministerio de Economía.

El reclamo del norte

En octubre, el gobernador Gustavo Sáenz y las siete entidades que integran la Mesa Empresaria y Productiva de Salta pidieron que la recuperación de los ramales C14 y C15 quede como obligación de la concesión. El planteo buscó evitar que los futuros operadores prioricen los tramos más rentables y posterguen las obras en el norte. El C14 conecta la Puna salteña con Chile por el paso de Socompa y es una vía estratégica para las exportaciones mineras hacia el Pacífico.

El C15 vincula el norte argentino con Bolivia y resulta clave para la producción agroindustrial de la región. Según relevamientos de la Sociedad Rural Salteña, Prograno y empresas del sector, en su área de influencia se generan más de dos millones de toneladas anuales de granos, azúcar, papel, alcohol y bioetanol. La recuperación de ese ramal demandaría entre USD 60 millones y USD 90 millones, monto que incluye la reconstrucción de tres puentes y la reposición de rieles en más de 80 kilómetros de vías.

Impacto en la competencia

La eventual inclusión de ambas obras como obligaciones del pliego obligaría a los participantes a revisar sus propuestas. Aunque las mineras y el Estado asumirían el financiamiento de los trabajos, su incorporación en las condiciones de la concesión podría modificar los compromisos operativos y económicos de los oferentes. Uno de los actores potencialmente afectados sería el consorcio integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), cuyo interés se concentra en el corredor granelero hacia los puertos del Gran Rosario.

Entre los otros interesados figuran el Grupo Roggio, con experiencia ferroviaria a través de Metrovías, y compañías mineras con proyectos en Salta y Catamarca. Para esas firmas, la recuperación del C14 tiene interés directo por su conexión con los emprendimientos mineros y con las rutas de exportación. La salida de Grupo México Transportes (GMXT) a fines de octubre, además, redujo la competencia: la empresa había comprometido una inversión de USD 3.000 millones en cinco años y era el único competidor extranjero.

Próximos pasos

La circular que podría formalizar los cambios se publicaría entre el lunes y el martes de la próxima semana. Ese documento permitirá saber si el compromiso anunciado por Santilli se transforma en una obligación contractual dentro de la licitación. El convenio previsto para el lunes 30 de noviembre deberá precisar los compromisos de Nación, Salta y las mineras, además de los montos, los plazos de ejecución y las garantías para las obras de ambos ramales.

La discusión también expone las dificultades para sostener la actividad ferroviaria como negocio rentable a largo plazo. En la Argentina, el ratio es de 0,6 toneladas-kilómetro por kilómetro de vía operativa, diez veces menos que Chile, seis veces menos que Brasil y hasta 40 veces por debajo de Australia; menos del 5% de la carga del país se transporta por tren, frente al 26% en México y el 40% en Estados Unidos. Con esos antecedentes, la decisión del Ministerio de Economía sobre las prórrogas y la eventual circular aclaratoria definirá si la apertura de ofertas se mantiene en diciembre o vuelve a postergarse.