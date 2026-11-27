El abogado y dirigente político analizó la eliminación de las PASO nacionales y la reforma provincial. Respaldó el fin del SIPAD, pero alertó sobre posibles problemas con las colectoras, el financiamiento político y la regulación de las redes sociales.

El abogado y dirigente político sanjuanino Marcelo Arancibia analizó los cambios que se debaten en materia electoral, tanto en el Congreso de la Nación como en la provincia, y planteó reparos sobre algunas de las modificaciones propuestas. Si bien consideró positivo que San Juan avance hacia un sistema de voto directo y deje atrás el SIPAD, advirtió que el nuevo esquema podría alterar la relación entre las fuerzas provinciales y municipales, además de generar problemas vinculados con la transparencia de las campañas y la libertad de expresión.

Al referirse a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Arancibia sostuvo que no es conveniente que un país modifique constantemente sus reglas electorales. Recordó que el mecanismo ya fue suspendido en 2025 y cuestionó que ahora se busque avanzar nuevamente con su eliminación.

Para el dirigente, detrás de la iniciativa del Gobierno nacional existe una especulación política antes que una intención de mejorar el sistema electoral. En ese sentido, vinculó la decisión con el antecedente de las elecciones primarias de 2019, cuando Mauricio Macri sufrió una derrota contundente frente a Alberto Fernández.

Según explicó, aquel resultado provocó una fuerte reacción de los mercados, con suba del dólar, inestabilidad cambiaria y un nuevo proceso inflacionario. A partir de esa experiencia, consideró que el oficialismo nacional buscaría evitar que una eventual derrota en las primarias genere un escenario similar y afecte sus posibilidades de reelección.

“Si esa es la razón que tiene el Gobierno, quiere decir que las bases de esta economía no son sólidas”, planteó. También sostuvo que el resultado de una elección debe ser respetado porque representa la expresión de la ciudadanía, y cuestionó que se modifiquen las reglas con el objetivo de reducir los riesgos electorales de una gestión.

Arancibia aclaró que las PASO tenían aspectos positivos, pero consideró que fracasaron por responsabilidad de los propios partidos políticos. Explicó que, aunque el sistema obligaba a los ciudadanos a votar, no logró que las fuerzas políticas utilizaran las primarias para definir sus candidaturas mediante internas abiertas. En la mayoría de los casos, afirmó, las listas continuaron resolviéndose mediante acuerdos entre dirigentes.

“Las PASO eran un sistema electoral muy bueno, pero fracasó por culpa de la política”, resumió. Por eso, consideró que su eliminación puede favorecer al Gobierno nacional, aunque no necesariamente representa un beneficio para la sociedad.

La reforma electoral en San Juan: el fin del SIPAD y los nuevos desafíos

Al analizar el proyecto de reforma electoral que se impulsa en San Juan, Arancibia manifestó su respaldo a la eliminación del Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD). Sostuvo que la ley de lemas, vigente en la provincia a través de ese mecanismo, resulta incompatible con el principio constitucional del voto directo, porque puede modificar el destino del sufragio emitido por el elector.

Sin embargo, advirtió que la propuesta incorpora modificaciones que pueden transformar de manera significativa el funcionamiento de la política sanjuanina. Uno de los puntos centrales es la implementación de la boleta única de papel con elecciones provinciales y municipales desdobladas.

Para Arancibia, esta separación tendrá consecuencias en la relación entre los espacios políticos que compiten por la Gobernación y aquellos que presentan candidatos en los departamentos. Según explicó, por primera vez las candidaturas provinciales podrían tener una incidencia menor sobre las municipales.

En ese escenario, advirtió sobre la posibilidad de que se generalicen las llamadas colectoras de hecho: candidatos de partidos departamentales que compitan con sus propias listas municipales, pero que al mismo tiempo respalden a un candidato a gobernador de otra fuerza política.

El dirigente también consideró que este esquema podría debilitar la identidad ideológica y doctrinaria de los partidos. A su entender, la política sanjuanina ya tiene dificultades para diferenciar con claridad las posiciones de cada espacio y la reforma podría profundizar esa falta de definiciones.

“Desdibuja la necesaria pertenencia doctrinaria e ideológica de los partidos políticos”, advirtió. En su análisis, la nueva modalidad podría favorecer acuerdos construidos exclusivamente para una elección, sin una coincidencia programática o ideológica entre los candidatos.

El financiamiento de las campañas, una deuda pendiente

Otro de los aspectos que Arancibia cuestionó es la falta de una regulación específica sobre el financiamiento de las campañas electorales generales. Señaló que el proyecto pone el foco en el financiamiento de las internas partidarias, pero no establece reglas suficientes sobre el origen y el destino de los fondos utilizados durante las campañas.

El abogado sostuvo que ese vacío puede abrir la puerta a aportes ilegales y a compromisos posteriores entre quienes financian candidaturas y quienes llegan a ocupar cargos públicos.

“Cuando la política y las campañas son financiadas en negro, corremos el riesgo de caer en hechos de corrupción”, expresó. En esa línea, consideró necesario establecer mecanismos que permitan conocer quiénes aportan dinero a las fuerzas políticas y bajo qué condiciones lo hacen.

También recordó que el artículo 38 de la Constitución Nacional establece el papel de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y contempla la contribución del Estado a su sostenimiento y formación.

La regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial

Finalmente, Arancibia puso el foco en uno de los capítulos más sensibles de la iniciativa: las sanciones para quienes utilicen redes sociales o inteligencia artificial con el propósito de desprestigiar a candidatos.

Consideró que se trata de una discusión compleja, que requiere mayor análisis y no debería resolverse de manera apresurada. Reconoció que la desinformación, las calumnias, las injurias y la propagación de mensajes de odio mediante plataformas digitales representan un problema para las democracias, pero sostuvo que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los usuarios.

En ese sentido, planteó que también deben analizarse las responsabilidades de las empresas propietarias de las plataformas y de los espacios políticos que utilizan granjas de trolls y bots para intervenir en las campañas.

Además, cuestionó que el Tribunal Electoral tenga facultades para determinar si una publicación afecta la imagen de un candidato. A su entender, ese tipo de controversias debe ser resuelto por la Justicia ordinaria, que es la competente para evaluar posibles delitos de calumnias e injurias.

La advertencia de Arancibia también alcanzó al trabajo periodístico. Señaló que una regulación poco precisa podría generar presiones sobre los medios de comunicación y abrir la posibilidad de que un candidato solicite censura o autocensura cuando una cobertura periodística reproduzca información difundida en redes sociales.

Por ese motivo, consideró que ese capítulo necesita un debate más profundo, con garantías claras para evitar que la búsqueda de límites a la desinformación termine afectando la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.



