La ley fue aprobada por unanimidad y prohíbe apostar a menores en plataformas digitales. También restringe la promoción y el patrocinio deportivo del sector.

El Senado convirtió en ley el proyecto destinado a combatir la ludopatía y las ciberapuestas, con una prohibición para que los menores de edad jueguen en plataformas online y con restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en indumentarias deportivas.

La sanción se aprobó por unanimidad en un contexto de presión de la Iglesia y tras un acuerdo entre el peronismo y La Libertad Avanza para destrabar una iniciativa que llevaba dos años frenada y estaba cerca de perder estado parlamentario. El texto apunta a una problemática que, según el debate legislativo, afecta a miles de familias y a jóvenes que acceden a casinos virtuales desde dispositivos personales.

Alcance de la prohibición La norma establece que no podrán promocionarse apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior. La restricción también alcanza a medios gráficos, radiales y televisivos, al emplazamiento de productos y a cualquier otro soporte de comunicación existente o que surja en el futuro con fines similares. La publicidad solo estará permitida dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.

Uno de los puntos más discutidos fue la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida entre clubes del país que mantienen contratos comerciales con compañías del sector. Según el texto sancionado, esa restricción responde al objetivo de limitar la exposición de menores y de reducir la difusión de una actividad que, de acuerdo con los fundamentos del proyecto, se expandió en entornos digitales de acceso cotidiano.

Debate y posiciones La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, sostuvo que “cada plataforma clandestina sin control de edad es una puerta abierta, cada cuenta prestada es una grieta en el sistema; este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía”. Desde el oficialismo, Agustín Coto afirmó: “Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos”.

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci señaló que “la ciudadanía nos pide hoy una respuesta urgente” y sostuvo que se trata de “la ley más completa de todas las que presentamos”. También advirtió que el fenómeno excede la regulación tradicional de las provincias sobre juegos de azar, porque ahora involucra apuestas realizadas desde el hogar, el dormitorio o incluso la escuela. El proyecto prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.