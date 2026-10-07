Mauricio Macri sostuvo que el kirchnerismo “volvió al primer Perón” y criticó la apropiación del Estado. También reivindicó su gestión en la Ciudad y el Metrobús.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar al kirchnerismo y afirmó que “no es lo mismo el primer Perón que el último Perón”. En una entrevista con el canal de streaming de Infobae, sostuvo: “Lamentablemente, Menem fue el último Perón, y el kirchnerismo nos volvió al primer Perón, el del resentimiento”.

En esa misma línea, el titular del PRO dijo que existe una “manipulación” del concepto de justicia social y agregó: “el del resentimiento, la arbitrariedad, el populismo barato, la no meritocracia, la no cultura del trabajo”. También consideró que ese esquema “ha sido exitoso” y advirtió: “todavía tienen chance de volver”.

Estado y poder político Macri vinculó ese diagnóstico con lo que definió como una apropiación del Estado por parte de quienes llegan al gobierno. Según su planteo, “el que llega a gobernar se apropia del Estado y se naturaliza enriquecerse”. En el tramo más político de la entrevista, citó una frase atribuida a su amigo Mario Vargas Llosa: “No puedo entender un país tan lindo, tan maravilloso, que siga votando a aquellos que lo empobrecen todos los días”.

Su decisión electoral El ex mandatario también explicó por qué no se postuló nuevamente a la Presidencia. Dijo que entre la Ciudad y la jefatura de Estado “hay un abismo de simbolismo” y sostuvo que el cargo presidencial concentra una idealización que luego puede volverse rechazo. “Y después pasamos a querer destruirlo, si no estuvo a la altura de nuestra idealización o de nuestra expectativa”, evaluó.

En otro pasaje, contó que durante su gestión en la Casa Rosada sintió una fuerte presión sobre cada movimiento público. “Me di cuenta de que simbólicamente todo contaba”, señaló, y agregó que debió negociar cada minuto de su agenda con su equipo. Según describió, eso le generó “una asfixia” que influyó en su decisión de no volver a ser candidato.

Gestión porteña Macri diferenció su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de su experiencia presidencial y dijo que la intendencia la disfrutó “mucho”. En ese marco, destacó el Metrobús como una de las principales obras de su administración y afirmó que el de la 9 de Julio fue una decisión difícil de tomar. Según su relato, esa medida terminó beneficiando a “más de un millón de personas” y ahorrando “45 minutos por día”.