El director general de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, Michael Meding, sostuvo que el proyecto sanjuanino prevé una inversión total superior a US$3.500 millones y que apunta a comenzar a producir cobre en 2030. Lo dijo durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, centrado en las perspectivas del cobre en San Juan. La definición ubica al emprendimiento entre los desarrollos mineros de mayor escala en la provincia y lo conecta con la infraestructura, el financiamiento y la demanda internacional del metal.

En diálogo con Sebastián D. Penelli, periodista de Ámbito y Energy Report, Meding también se refirió a la Argentina Week en París, a la que describió como una señal de interés europeo por el país. Según expresó, “se mostró una Argentina unida” y “abierta para negocios, inversión y para jugar nuevamente un rol importante en el mundo, económicamente hablando”. Añadió que esa lectura se consolidó desde las elecciones presidenciales y que, a su entender, gobernadores y autoridades nacionales “empujan los intereses en conjunto, independientemente de los colores políticos”.

Inversión y escala

Sobre el proyecto, Meding señaló que Los Azules integra el grupo de cinco iniciativas de cobre que identificó en la Argentina, junto con MARA, Josemaría, El Pachón y Taca Taca. Indicó que el emprendimiento obtuvo el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con una inversión estimada de US$2.700 millones, pero que la factibilidad elevó ese cálculo a US$3.200 millones por mayor producción. A eso, agregó, deben sumarse US$350 millones por la línea eléctrica, lo que lleva el total a más de US$3.500 millones. También afirmó que avanzan con la ingeniería para la decisión final de inversión y con trabajos tempranos para la línea eléctrica, el camino de acceso y la compra del campamento de construcción.

Producción, exportaciones y precios

El directivo precisó que el plan contempla una vida inicial de 22 años, con una producción promedio de 148.000 toneladas de cobre y un pico de 205.000 toneladas durante los primeros cinco años. Sostuvo además que, con los precios actuales, las exportaciones podrían rondar los US$2,9 millones por año. En paralelo, comparó el precio de referencia usado en el estudio de factibilidad, de US$4,35 por libra, con el valor actual que mencionó, de US$6,60. A partir de esa variación, afirmó que el mercado proyecta un déficit estructural de cobre hacia el futuro y que, según el sector, faltarían diez millones de toneladas por año en 2040.

Financiamiento e infraestructura

Meding explicó que la operación ya contó con un puente de US$240 millones con participación de especialistas del sector minero de Canadá y con un total de US$690 millones en cinco años. Para la etapa siguiente, dijo que la empresa analiza un paquete de US$4.500 millones, que incluiría los US$3.200 millones, capital de trabajo, márgenes y pagos de intereses. Según indicó, Société Générale fue contratada para ayudar a estructurar ese endeudamiento y la compañía evalúa reunir entre cinco y ocho bancos para un financiamiento de unos US$2.400 millones, además de levantar otros US$1.600 millones con socios actuales o nuevos.

Logística, energía y empleo

El directivo advirtió que el desarrollo depende de la infraestructura y de la logística, en una provincia que describió como de montaña en un 83%. Dijo que Los Azules está ubicado entre 3.200 y 3.600 metros sobre el nivel del mar y que la construcción requerirá caminos capaces de soportar el tránsito de 100 camiones por día durante unos 33 meses. También mencionó una resolución que exige generación nueva para proyectos de 80 MW y señaló que, si la producción se inicia en 2030, una turbina de gas tendría entrega recién en 2032. En materia de proveedores y mano de obra, dijo que la empresa trabajó con compañías locales y que busca un perfil de trabajadores más vinculado con tecnología, automatización e inteligencia artificial, con menos dotación que una mina tradicional pero con mayor productividad.