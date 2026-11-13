La senadora Florencia López advirtió que el oficialismo podría negociar votos para avanzar con la reforma. También cuestionó el impacto sobre las PASO y el financiamiento político.

La senadora nacional Florencia López (Justicialista) sostuvo este viernes que no advierte voluntad en el Senado para sancionar el proyecto de reforma electoral. En declaraciones radiales, afirmó que aun así podría haber cambios en el escenario legislativo si el Gobierno ofrece concesiones para reunir apoyos. La definición se da en la antesala de una reunión convocada para la semana próxima.

La legisladora riojana, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo además que no ve a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, comprometida con la iniciativa. “Yo a la que no la veía muy convecida es a la propia Patricia para que salga la reforma política”, expresó. También señaló que durante este tiempo la discusión se fue postergando y que no se visualizaban los votos necesarios para avanzar.

Debate legislativo De cara a la reunión prevista para la próxima semana, López planteó que será clave observar la postura del oficialismo y del resto de los senadores. “Vamos a ver qué actitud toma el oficialismo y el resto de los senadores”, dijo, al tiempo que calificó como “un error gravísimo” avanzar con la iniciativa en los términos actuales. Su evaluación se inscribe en una discusión parlamentaria que todavía no muestra consenso suficiente en la Cámara alta.

Uno de los puntos que cuestionó fue la supresión de las PASO, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, mecanismo de selección de candidaturas vigente en la Argentina. “Suprimir una herramienta electoral y política como son las PASO no es un tema menor”, afirmó, y agregó que esa herramienta resulta especialmente útil para el peronismo de cara al año próximo. En esa línea, sostuvo que la reforma también intenta limitar la posibilidad de conformar partidos políticos.

Financiamiento político López sumó críticas al capítulo de financiamiento y aseguró que “hace agua por todos lados”. En ese tramo de sus declaraciones, vinculó a La Libertad Avanza con un financiamiento que calificó como de “dudosa procedencia”, sin aportar en la entrevista elementos adicionales para esa afirmación. También sostuvo que no ve una intención del Gobierno de modernizar el régimen electoral, sino de torcer la ley para obtener una ventaja en las próximas elecciones.

La discusión seguirá la semana que viene en la comisión citada para analizar la iniciativa. El desenlace dependerá de si el oficialismo consigue los votos necesarios y de qué concesiones esté dispuesto a aceptar para sostener el proyecto en el Senado.