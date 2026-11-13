La Cámara alta empezará a tratar la reforma electoral impulsada por el oficialismo. El Gobierno necesita acuerdos para alcanzar la mayoría especial.

El Senado comenzará el martes 17 de noviembre el tratamiento de la reforma electoral integral impulsada por el Poder Ejecutivo, un proyecto que propone eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), incorporar la Ficha Limpia y modificar aspectos del funcionamiento de los partidos políticos.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Agustín Pedro Coto, para la semana próxima. Si la iniciativa obtiene dictamen en comisión, podrá pasar al recinto y quedar incluida dentro de las sesiones ordinarias, que vencen el 30 de noviembre.

Si los tiempos legislativos no alcanzan, el presidente Javier Milei deberá convocar a sesiones extraordinarias para que el texto reciba media sanción en la Cámara alta y luego sea girado a Diputados, donde deberá obtener la aprobación definitiva.

Negociaciones y votos

La convocatoria se produce después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señalara que continúan las negociaciones sobre la eliminación de las PASO. En declaraciones reproducidas en el material original, sostuvo: "Es un tema que está en el Senado, se está trabajando y creo que vamos lograr suspenderlas. Creo que la Argentina no necesita PASO".

Menem también afirmó: "Vamos a estar cerca de las voluntades para suspenderlas o eliminarlas definitivamente y avanzar en la Reforma electoral". Y agregó: "Yo creo que en las próximas dos semanas tendríamos que estar avanzando con la media sanción si se dan con los parámetros que se calculan, pero son voluntades individuales que tienen que ir a levantar la mano".

El oficialismo necesita el acompañamiento de los aliados para que la ley avance. Según el texto, la reforma requiere una mayoría especial de 37 votos en el Senado, mientras que los libertarios cuentan con 21 bancas. Ese desfasaje obliga a cerrar acuerdos políticos para que el proyecto no quede fuera del período ordinario y deba depender de una convocatoria a extraordinarias.