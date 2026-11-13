La oposición cuestionó el dato de inflación de octubre, que fue de 2,2%, y volvió sobre la promesa del presidente Javier Milei de que la variación mensual comenzaría con cero a mitad de año. Las críticas también alcanzaron al ministro de Economía, Luis Caputo, por haber señalado en redes sociales que la “inflación núcleo” fue la más baja de los últimos 15 meses. En el debate legislativo y en redes, varios diputados y senadores vincularon el dato con la evolución de tarifas y con la modificación del régimen de Zona Fría.

Reclamos por el dato mensual

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman sostuvo que “otra vez se acelera la inflación y vuelve a quedar por arriba del 2%”. También afirmó que al pueblo argentino le hicieron “pagar un ajuste brutal” con la promesa de que el índice empezaría con cero y que esos serían “los mejores 18 meses de la historia”. En la misma línea, agregó que el proceso de desinflación está agotado y que hay una nueva recesión. Su compañero de bloque Sebastián Galmarini consideró que “no se puede tapar el sol con la mano” y advirtió que, además de no bajar la inflación por debajo del 2% promedio, se destruyó la actividad económica y aumentó el desempleo.

Tarifas y Zona Fría

La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau apuntó contra el ministro Luis Caputo al citar su mensaje sobre el impacto de las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que según el propio funcionario incidieron en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Moreau interpretó ese reconocimiento como una admisión del efecto del aumento de tarifas sobre el índice de precios. En la misma discusión, el senador justicialista Martín Soria dijo que el recorte de Zona Fría iba a derivar en “más tarifazos para la Patagonia” y sostuvo que hoy se ven facturas más caras y más inflación.

Señalamientos sobre actividad e ingresos

El diputado socialista Esteban Paulón escribió que el ciclo de inflación vuelve a acelerarse y que el Gobierno no logra bajarla del 2%. Además, vinculó esa dinámica con la destrucción de puestos de trabajo, el deterioro de los ingresos y el endeudamiento de los hogares. Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano afirmó que los precios regulados subieron 43,7% en un año, por encima de la inflación general, y mencionó entre esos rubros a la luz, el gas, el boleto y la prepaga. También cuestionó que la suba de precios se sostenga en decisiones vinculadas al sector energético.

Lectura política del dato

La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá sostuvo que el Gobierno intenta buscar comparaciones complejas para ocultar la situación económica y afirmó que la inflación vuelve a acelerarse mientras sube el riesgo país. En su mensaje, también señaló que el Tesoro sale a comprar dólares para evitar desajustes en otras variables. Los cuestionamientos quedaron concentrados en dos ejes: el nivel de inflación mensual, que en octubre fue de 2,2%, y el efecto de las tarifas sobre el costo de vida. El seguimiento de esos dos factores seguirá siendo clave en la discusión económica y legislativa de las próximas semanas.