Un proyecto reclama al Ministerio de Salud y a la ANMAT garantizar el acceso continuo a medicamentos con levodopa y carbidopa. También exige un plan de contingencia y un cronograma de normalización.

Un grupo de diputados nacionales, encabezados por el santafecino Esteban Paulón (Provincias Unidas), presentó un proyecto para exigir al Ministerio de Salud y a la ANMAT que adopten con carácter “urgente” medidas para garantizar la disponibilidad y el acceso continuo a los medicamentos que contienen levodopa y carbidopa, usados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La iniciativa se apoya en los problemas de abastecimiento registrados en el país y plantea una respuesta estatal sobre provisión, control y seguimiento. En ese marco, el texto busca evitar interrupciones en tratamientos que dependen de una entrega regular.

Plan de contingencia

El proyecto también propone que se elabore e implemente un plan de contingencia con medidas concretas para responder al faltante y sostener la continuidad terapéutica hasta que se normalice el abastecimiento. Además, solicita un cronograma verificable con plazos definidos, cantidades estimadas y actualizaciones periódicas sobre su cumplimiento. Ese esquema debería tomar en cuenta los plazos informados por los laboratorios productores y la cobertura requerida por la población afectada.

Abastecimiento y distribución

Los legisladores pidieron, además, que se evalúen mecanismos extraordinarios de abastecimiento, incluida la importación excepcional de medicamentos autorizados y la articulación con laboratorios nacionales y públicos con capacidad de producción. El objetivo, según el texto, es diversificar las fuentes de provisión y reducir la dependencia de un número limitado de proveedores. También reclamaron que se verifique que el incremento de la producción de PARKINEL y de otros medicamentos con levodopa y carbidopa alcance para cubrir la demanda y llegue a las distintas jurisdicciones del país.

Informes oficiales

El pedido incorpora un requerimiento de información sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT desde que tomaron conocimiento de los problemas de abastecimiento. En particular, solicita detallar las acciones de seguimiento y fiscalización realizadas, las gestiones con los laboratorios productores y las medidas previstas para evitar que situaciones similares vuelvan a comprometer el acceso a medicamentos esenciales. La presentación busca dejar asentado qué intervenciones se realizaron y cuáles siguen pendientes.

Según los diputados, alrededor de 130.000 personas viven con enfermedad de Parkinson en la Argentina y dependen de tratamientos farmacológicos continuos para controlar sus síntomas. También advirtieron que la interrupción del suministro puede comprometer la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de los pacientes. El proyecto queda ahora sujeto al tratamiento legislativo y a la eventual respuesta de las autoridades sanitarias sobre abastecimiento, fiscalización y distribución.