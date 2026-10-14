Diputados tucumanos

La continuidad del DNU 70/23 quedó atada a la postura de los legisladores de Tucumán y Salta, mientras la oposición se aproxima al quórum para llevar el tema al recinto este jueves. En ese escenario, el gobernador cordobés Martín Llaryora votaría contra la iniciativa, según la cuenta que circula entre los bloques convocantes. El dato importa porque el decreto está vinculado con la vigencia de la ley de Tierras y con la capacidad del oficialismo para sostener una norma central de su agenda parlamentaria.

Los votos en discusión

Distintos diputados confirmaron a LPO que las asociaciones de familiares con discapacidad intensificaron su activismo en las últimas semanas, pero los tucumanos Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, integrantes del bloque Independencia que armó el gobernador Osvaldo Jaldo al inicio de la gestión de Javier Milei, no dieron respuesta a los emisarios del gobierno. Según esas versiones, tampoco Jaldo atendió los llamados del oficialismo. A la vez, un integrante de una bancada opositora sostuvo este miércoles que faltan pocos legisladores para alcanzar los 129 necesarios para el quórum.

La posición de Salta

En Salta, la situación aparece atravesada por los diputados Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega, que comparten bancada con los misioneros, aunque sin una instrucción explícita del gobernador Gustavo Sáenz, según las versiones recogidas. Hay comentarios que señalan que Biella recién estaba viajando, Outes aún no se definía y Vega había presentado parte médico. Un legislador de Argentina Federal dijo: “Puede ser que Biella y Outes den quórum, porque el costo de ausentarse es mucho más alto que el de aportar con su presencia a que se caiga el decreto”.

Presión por el Belgrano Cargas

Un diputado peronista comentó a LPO que Sáenz estaba “desesperado” por modificar las condiciones de la licitación para la privatización del Belgrano Cargas. En paralelo, el libertario Carlos Zapata intentó destrabar la discusión en el Congreso, pero su intervención no prosperó. En Salta también se mencionó una conversación telefónica en la que Diego Santilli habría quedado comprometido a atender un reclamo vinculado con las vías ferroviarias, en una reunión en la que participaron empresarios del sector minero, la senadora Flavia Royón y los diputados Outes, Biella y Vega.

La estrategia parlamentaria

Entre los bloques aliados, la lectura es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no se está moviendo lo suficiente y que se habría conformado con la convocatoria a sesión para el 21 de octubre, como una forma de desalentar a los dialoguistas. En el bloque que conduce Germán Martínez eligieron la cautela y admitieron que, desde que la Corte Suprema repuso la cautelar sobre la ley de Tierras de 2011, dejaron de acercarse voluntades para voltear el decreto. La cuenta más optimista de la oposición ubica en 123 los votos potenciales si se suman los 110 legisladores de los bloques convocantes, los 6 cordobeses de Llaryora, los 3 catamarqueños y los 4 misioneros. Con los salteños y los tucumanos, el decreto podría caer en la sesión prevista para este jueves.