El Vaticano informó que la cirugía está prevista para los próximos días y que la recuperación rondaría una semana. Javier Milei le expresó apoyo y la agenda de noviembre sigue vigente.

El presidente Javier Milei le envió este domingo un mensaje de apoyo al papa León XIV después de que el pontífice anunciara que será sometido a una operación para extirpar un nódulo detectado en el pulmón. La intervención está prevista para los próximos días y se realizará en la antesala de la visita que el Santo Padre tiene programada a la Argentina en noviembre. Por el momento, las autoridades vaticanas no informaron cambios en esa agenda.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X. En el mismo mensaje, Milei sostuvo que “toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación” y agregó que el país se une “en oración por su salud”. La expresión presidencial se conoció el mismo día en que el pontífice confirmó su cuadro médico ante los fieles reunidos en el Vaticano.

Diagnóstico y cirugía

El propio León XIV, de 71 años, informó este domingo durante el tradicional Ángelus en la Plaza de San Pedro que los médicos le detectaron “un nódulo localizado en el pulmón”. Según explicó, el hallazgo se produjo en una revisión de rutina y fue identificado en una fase temprana. “Los médicos consideran oportuno intervenir”, señaló el pontífice, quien agregó que decidió operarse para removerlo y que la cirugía ya estaba programada para los próximos días.

El vocero de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la operación está prevista para los primeros días de la semana y que el tiempo estimado de recuperación posoperatoria rondará una semana. Fuentes vaticanas indicaron además que el nódulo no presentaría, hasta ahora, signos de haberse extendido a otras partes del cuerpo. El Vaticano no detalló si la formación es de carácter maligno ni brindó precisiones adicionales sobre el procedimiento.

Agenda sudamericana

El anuncio se produjo semanas antes del primer viaje de León XIV a América del Sur, que incluirá Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante el mismo Ángelus en el que confirmó la cirugía, el Papa ratificó que la gira sigue en pie. En el caso argentino, la visita se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cronograma difundido prevé que el pontífice llegue al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 del primer día, visite el Monumento al General San Martín, participe de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantenga un encuentro con Javier Milei a las 17:50. Luego encabezará un discurso ante autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. El lunes prevé recorridas por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y reuniones con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina.

La agenda continuará el martes en Córdoba, donde oficiará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con el clero local antes de regresar a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes. La despedida será el miércoles con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa frente a la Basílica de Luján y la ceremonia oficial de salida desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, antes de partir hacia Perú. Por ahora, no hay información oficial sobre un eventual impacto de la cirugía en ese itinerario.