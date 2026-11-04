Diputados provinciales y técnicos del Ministerio de Educación revisaron protocolos y programas sobre bullying. Hubo proyectos en tratamiento y una exposición de un caso de agresión escolar.

En la mañana de este miércoles 4 de noviembre, legisladores provinciales recibieron a integrantes del equipo de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de San Juan para una reunión informativa sobre la problemática del bullying. El encuentro se realizó en el edificio Anexo de la Legislatura provincial y tuvo como eje el abordaje institucional del acoso escolar. La actividad se inscribió en el análisis de protocolos de actuación y de iniciativas legislativas vinculadas con la convivencia escolar.

Participaron los diputados Alejandra Leonardo, Fernando Patinella, Cristina López, Gabriel Sánchez, Rosana Luque, Andrés Castro, Marcelo Mallea y Mónica González. Por el Ministerio de Educación asistió el director del área de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Mg. Luis Lucero, acompañado por las magísteres Rosa González y Silvia Monardez. También estuvieron presentes Fernando Merino y su hija Florencia Merino, quien fue víctima de acoso escolar y perdió la visión de un ojo como consecuencia de una agresión.

Proyectos en análisis Durante la reunión se revisaron protocolos, programas de prevención e iniciativas presentadas en la Cámara. Entre ellas se mencionó la creación del “Programa Prevención y Erradicación del Acoso Escolar”, impulsado por el diputado Gabriel Sánchez, orientado a promover un ambiente educativo pacífico y garantizar una convivencia libre de violencia y discriminación en establecimientos de gestión estatal y privada. La propuesta apunta a intervenir sobre una problemática que involucra a toda la comunidad educativa y que requiere mecanismos de prevención y respuesta definidos.

También se analizó el “Programa Provincial de Prevención Integral del Acoso Escolar (Bullying), el Ciberacoso (Ciberbullying) y el Acoso Digital facilitado por Inteligencia Artificial (IA)”, presentado por el interbloque Cambia San Juan y con estado parlamentario. La iniciativa propone su implementación en el ámbito del Ministerio de Educación para resguardar el derecho a una convivencia pacífica y el respeto por la integridad digital de niños, niñas y adolescentes. En paralelo, se incluyó el régimen de protección a las víctimas y su incorporación al Código de Faltas, también promovido por ese interbloque.

Marco de intervención Ese último proyecto busca garantizar entornos libres de violencia y asegurar la integridad de la víctima, al mismo tiempo que prevé la continuidad pedagógica del agresor mediante regímenes de presencialidad adaptada. La discusión legislativa se concentró en la articulación entre prevención, intervención escolar y resguardo de derechos dentro del sistema educativo. En ese esquema, los gabinetes técnicos aparecen como un actor central para la aplicación de protocolos y el seguimiento de casos.

La reunión dejó planteada la continuidad del debate parlamentario sobre las herramientas institucionales para enfrentar el acoso escolar en San Juan. Los proyectos seguirán su trámite en la Legislatura, mientras el Ministerio de Educación mantiene bajo revisión los dispositivos de intervención y prevención. El próximo paso dependerá del tratamiento legislativo de las iniciativas que ya tienen estado parlamentario y de la evaluación de los criterios de aplicación en las escuelas.