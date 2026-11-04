El canciller Pablo Quirno participó en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, realizada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y destacó el respaldo recibido por Argentina en la cuestión Malvinas. Según informó desde sus redes sociales, el encuentro aprobó de manera unánime un Comunicado Especial sobre Islas. En ese texto, los países iberoamericanos reclamaron que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones sobre la soberanía del archipiélago.

Posición oficial

Quirno sostuvo que el documento fue aprobado en un contexto en el que el Reino Unido pretende explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias que calificó de ilegítimas, otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas. También afirmó que la aprobación del comunicado reafirma el respaldo del espacio iberoamericano a la posición argentina. En su mensaje, insistió en que “por historia” y “por derecho” “las Malvinas son argentinas”.

Antecedentes recientes

El canciller recordó que el pasado 28 de septiembre la Argentina inició contra el Reino Unido el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese mecanismo contempla la conformación de un tribunal arbitral para dirimir controversias entre Estados sobre la interpretación o aplicación de la convención. Además, señaló que el 13 de octubre se solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que dicte medidas provisionales urgentes para impedir tareas de explotación de recursos naturales no renovables.

Marco jurídico y político

Según Quirno, esas presentaciones forman parte de una estrategia integral en defensa de la soberanía argentina frente al avance del proyecto Sea Lion. El comunicado aprobado por los ministros iberoamericanos, siempre de acuerdo con su versión, también reafirma la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden negociaciones a la mayor brevedad posible. El texto, además, reconoce la actitud constructiva y la disposición de la gestión del presidente Javier Milei para avanzar en esa línea.

Próximos pasos

Quirno cerró su mensaje al afirmar que el Gobierno argentino está dispuesto a retomar las negociaciones por la vía diplomática y pacífica, como lo pidió reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El planteo oficial busca encuadrar la disputa en el derecho internacional y sostener la demanda de resolución pacífica del diferendo. La evolución de los procedimientos iniciados el 28 de septiembre y el 13 de octubre será el dato a seguir en los próximos meses.