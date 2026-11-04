El Presidente se encontró con el líder de VOX en Madrid, pero no participó de la apertura de la Cumbre Iberoamericana. La agenda seguirá este jueves con la sesión plenaria.

En su primera actividad oficial tras llegar a España, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el titular de VOX, Santiago Abascal, luego de no asistir a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde se realizó la foto de familia.

La reunión se produjo en el marco de la gira que el mandatario argentino desarrolla en Madrid, con participación prevista en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Aunque ya estaba en territorio español al momento de la imagen oficial, Milei no se presentó al acto junto a los reyes Felipe VI y Letizia. La foto se tomó con los mandatarios presentes.

El encuentro con Abascal tuvo un componente político adicional, ya que el dirigente español será candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el 29 de noviembre. Su principal competidor será el actual presidente Pedro Sánchez, que buscará la reelección y mantiene un vínculo complejo con Milei, según el texto difundido.

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Agenda en Madrid

La delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, después de una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, desde las 5 de la Argentina, cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Una vez concluida esa actividad, el vuelo oficial ARG-01 regresará a la Argentina a las 17, con nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el viernes 6 a las 7:30.

Milei ya había visitado España entre el 19 y el 21 de octubre pasado, aunque en esa oportunidad no pudo concretar un encuentro con Abascal, que se encontraba en una gira de campaña electoral.