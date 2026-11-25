La senadora dijo que está preparada para la Presidencia, pero no confirmó candidatura. También pidió bajar impuestos, tasas y costos para acelerar la recuperación.

En medio de las tensiones internas de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich volvió a mostrarse con aspiraciones presidenciales y reclamó cambios en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. La senadora nacional afirmó que tiene condiciones para conducir el país, aunque evitó confirmar si buscará competir en 2027, cuando el Presidente intentará la reelección. El planteo la ubica otra vez en el centro de la discusión sobre la proyección electoral del oficialismo.

Definición política

“Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, dijo durante una entrevista con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en el ciclo de streaming Gordivinos. La exministra de Seguridad recordó que ya fue candidata presidencial en 2023, al encabezar la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Luis Petri. Según explicó, esa experiencia la dejó preparada para asumir el Poder Ejecutivo.

“Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio”, señaló. También sostuvo que tiene vocación de decisión y mando: “Tengo las condiciones para tomar decisiones. Soy una persona que me gusta tomar decisiones y que las toma”. En ese tramo de la entrevista, Bullrich no precisó si su eventual proyección será dentro del esquema libertario o en otro armado político.

Reclamo económico

En paralelo, la senadora se refirió al programa económico y pidió correcciones para que la recuperación llegue antes de las próximas elecciones. En una entrevista con Bloomberg, advirtió que no alcanza con proyectar mejoras para 2028, porque antes habrá una nueva cita electoral. “No creo que alcance con decir que todo va a mejorar en 2028. Hay una elección en el medio”, afirmó. El planteo introduce una variable política en la evaluación del plan oficial: el tiempo disponible para mostrar resultados.

Entre las medidas que mencionó, Bullrich incluyó una reducción de impuestos para mejorar la competitividad de las empresas, una revisión de los costos logísticos y una nueva baja de las tasas de interés. Sostuvo que el crédito es un mecanismo central para reactivar el consumo, impulsar inversiones y modernizar la industria. También consideró que el Gobierno todavía tiene margen para corregir el rumbo, al señalar: “Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”.

Las declaraciones se producen en un contexto de movimientos dentro del oficialismo. Días atrás, Milei había expresado públicamente su respaldo a Bullrich y la definió como su socia política, en medio de versiones sobre diferencias internas y cuestionamientos a su conducción del bloque libertario en el Senado. A la vez, la legisladora mostró mayor actividad junto a dirigentes que la acompañan desde su etapa en el PRO.

En ese marco también se produjo el alejamiento del diputado tucumano Mariano Campero del bloque de La Libertad Avanza, con respaldo a una eventual candidatura presidencial de Bullrich. Por ahora, la senadora evita definir qué lugar buscará ocupar en 2027, pero sus declaraciones y sus movimientos políticos vuelven a instalarla como una de las figuras con proyección dentro del oficialismo. El dato a seguir es si esa reaparición se traduce en una definición electoral o en una negociación interna más amplia.