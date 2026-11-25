El diputado respaldó la eliminación del SIPAD y la Boleta Única de Papel, pero pidió revisar puntos centrales del proyecto. Planteó dudas sobre candidaturas, internas y alcance para partidos chicos.

El proyecto ELIGE, que propone modificar el sistema electoral de San Juan, abrió diferencias en la Legislatura. El diputado Franco Aranda, del bloque Frente Renovador, respaldó dos cambios centrales, aunque advirtió que otros puntos requieren un análisis más profundo antes de avanzar con su aprobación.

En diálogo con Radio Mil20, Aranda apoyó la eliminación del SIPAD y la implementación de la Boleta Única de Papel. Sobre el sistema vigente, sostuvo que era complejo y que contemplaba un mecanismo de voto indirecto, por el cual no necesariamente resultaba elegido el candidato más votado. En relación con la nueva modalidad, afirmó que puede aportar transparencia, reducir gastos y disminuir el consumo de papel.

Dudas sobre candidaturas Sin embargo, el legislador señaló objeciones sobre la relación entre las candidaturas a gobernador y a diputado departamental. Consideró que este último cargo tiene una representación territorial específica y que, al quedar vinculado a la boleta del candidato a gobernador, podría perder fuerza su perfil departamental. Por ese motivo, planteó que debe estudiarse si ambos postulantes deben compartir la misma boleta.

Aranda también pidió revisar el mecanismo de internas partidarias. Explicó que no es lo mismo definir una elección interna abierta o cerrada que resolver la conformación de una alianza o frente electoral. En ese marco, dijo que prefiere evaluar las alternativas antes de fijar una posición definitiva y que su intención no es solo cuestionar cambios, sino también revisar propuestas superadoras.

Partidos pequeños Otro de los puntos que observó está vinculado con los requisitos para presentar una candidatura a gobernador. Según indicó, el proyecto establece que las fuerzas políticas deberán contar con candidatos a intendente en los 19 departamentos, una exigencia que, a su entender, podría dificultar la participación de los partidos más pequeños. También consideró viable que los partidos municipales compitan solo en las categorías de intendente y concejales dentro de la Boleta Única, mientras que las categorías provinciales se presenten por separado.

Finalmente, el diputado remarcó la necesidad de que la reforma tenga un respaldo amplio dentro de la Cámara. Si bien reconoció que una ley puede aprobarse con mayoría simple, advirtió que una modificación de este alcance necesita una base de consenso mayor para garantizar su continuidad. “Necesitamos lograr el mayor consenso posible en la Cámara, para aprobar una ley sólida que pueda mantenerse en el tiempo y no que se esté cambiando con cada gobierno”, sostuvo. Agregó que el objetivo debería ser construir una normativa que beneficie a los sanjuaninos y no a un partido político en particular.