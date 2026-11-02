Pablo Quirno encabezó la última reunión logística con la Iglesia antes de la visita del Papa. No hubo cambios de agenda ni nuevos pedidos del Vaticano.

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, representantes del Gobierno y de la Iglesia terminaron de coordinar este lunes en el Palacio San Martín la logística de la visita, con eje en seguridad, traslados, comunicación y agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El encuentro fue encabezado por el canciller Pablo Quirno y contó, por parte de la Iglesia, con la participación de los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, y de los sacerdotes Matías Taricco, Facundo Fernández y Máximo Jurcinovic. También participaron Pedro Inzaurraga, del Área de Eventos; Rodrigo Martínez, del Área de Liturgia; y Federico Desteffaniz, del Área de Voluntarios.

Según explicó Quirno al salir de la reunión, se trató de la última avanzada antes del arribo del Pontífice y no hubo cambios en el cronograma ni pedidos nuevos de la Santa Sede. “No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, de comunicación, de traslados, etcétera”, señaló. También afirmó que el trabajo de coordinación viene desde hace varios meses y que ya se realizaron dos avanzadas previas antes de la confirmación oficial del viaje.

Agenda y protocolo Durante el intercambio con la prensa, el canciller sostuvo que el Gobierno no tiene preocupaciones por el contenido del eventual discurso de León XIV y remarcó que la visita se considera de relevancia institucional. En paralelo, indicó que la organización sigue definiendo las invitaciones para el encuentro en el Palacio Libertad. “Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos”, precisó.

Recorridos previstos Quirno confirmó que Javier Milei recibirá al Papa en Aeroparque y luego mantendrá una entrevista privada en la Casa Rosada. Además, el presidente participará de la misa que el Pontífice celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El resto de la agenda incluirá visitas al Cottolengo, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica Argentina, además de celebraciones religiosas en Córdoba y Luján.

El funcionario también señaló que se analiza una transmisión institucional para los principales momentos de la visita, aunque aclaró que no se prevé una cadena nacional. Respecto de la salud de León XIV, afirmó que el Vaticano sostuvo desde el inicio que el diagnóstico y la intervención quirúrgica no alterarían el calendario previsto. Por ahora, la agenda se mantiene sin modificaciones y el Gobierno prevé aplicar las precauciones médicas habituales para una persona en recuperación.