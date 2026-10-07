Las universidades nacionales volverán a movilizarse el 15 de octubre después de que el Gobierno nacional apelara el fallo judicial vinculado con el financiamiento universitario. La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que participará de la protesta, en un escenario que vuelve a poner en discusión la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el alcance de la decisión judicial.

Posición de la UNSJ

Ricardo Coca, secretario administrativo y financiero de la UNSJ, habló con TELESOL y expresó su preocupación por la apelación presentada por la administración nacional. “Estamos muy preocupados por esta rebeldía del Gobierno en cuanto a no acatar una ley”, sostuvo al referirse al conflicto abierto tras la resolución judicial. El funcionario diferenció el fallo de fondo de las medidas cautelares que ya habían sido analizadas por la Justicia. Según explicó, la sentencia alcanzó a la totalidad de la norma y no solo a una medida provisoria.

Instancia judicial abierta

Coca señaló que el Gobierno tiene la posibilidad de recurrir la decisión, lo que abre una nueva etapa procesal. En ese marco, indicó que el planteo podría volver a la Corte Suprema para su revisión. “En este caso del fondo, nuevamente deberá llegar a la Corte para que la Corte se expida”, afirmó. También sostuvo que, en relación con las cautelares previas, las instancias judiciales ya estarían agotadas y que, desde su mirada, correspondería el cumplimiento de lo resuelto. La discusión, por lo tanto, queda ahora sujeta al trámite de la apelación y a la respuesta del juzgado interviniente.

Marcha del 15 de octubre

En paralelo, las universidades preparan una nueva movilización nacional para el 15 de octubre. Coca confirmó que la UNSJ se sumará, aunque todavía no están definidas las características de la participación sanjuanina. “Nosotros sí lo que estamos ahora consustanciados en la marcha del día 15, una nueva marcha universitaria”, expresó en diálogo con TELESOL. Consultado sobre la expectativa de evitar una nueva protesta, respondió: “Si hablamos en términos particulares yo creo que no, pero bueno, esperaremos a ver cuáles son las próximas decisiones que tome el Gobierno”.

Lo que sigue

El secretario administrativo y financiero de la UNSJ sostuvo además que el proceso podría acelerarse por la acumulación de antecedentes y documentación en torno al conflicto. “Ahora los fallos han sido cada vez más rápidos porque ya hay una gran cantidad de información acumulada”, dijo. También consideró que la resolución judicial fue “muy contundente” al plantear la inconstitucionalidad del DNU, sigla de decreto de necesidad y urgencia. Mientras se espera el avance de la apelación, la fecha a seguir es el 15 de octubre, cuando las universidades volverán a movilizarse a nivel nacional.