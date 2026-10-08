La UCR defiende a la Universidad Pública

La conducción de la Unión Cívica Radical exhortó a sus diputados y senadores nacionales a defender el financiamiento universitario en el Presupuesto 2027 y a “votar a favor de las universidades”. El planteo se conoció en el marco de una reunión con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la que el radicalismo respaldó el proyecto elaborado por ese organismo. La definición se inscribe en la discusión por los recursos que el Poder Ejecutivo prevé asignar al sistema de educación superior. Para la UCR, el debate presupuestario impacta de manera directa en salarios, funcionamiento, investigación y becas.

Propuesta universitaria El CIN elaboró una propuesta que contempla necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Según el texto difundido por la UCR, esa estimación asciende a alrededor de 11 billones de pesos, mientras que el proyecto oficial prevé un 34% menos de lo requerido para funcionar. En ese marco, las instituciones de educación superior volvieron a advertir por la insuficiencia de recursos asignados por el Estado nacional. La diferencia entre ambos números es el eje de la disputa política y presupuestaria.

Incumplimiento y fallo judicial En un comunicado, la UCR sostuvo que el Gobierno nacional lleva más de un año en incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. También señaló que un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, dictado por el Poder Ejecutivo para frenar la aplicación de la ley bajo el argumento de que no existían partidas específicas. Según el radicalismo, esa resolución volvió a dar la razón al CIN y a la UBA. La referencia judicial agrega un elemento procesal al conflicto y deja abierto el alcance de la ejecución de la norma.

Presencias en la reunión Durante el encuentro participaron los diputados nacionales radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta, integrantes del bloque Provincias Unidas, y Karina Banfi, con monobloque Adelante Buenos Aires. También estuvieron los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y el senador nacional Daniel Kroeneberger, miembro de la Mesa de conducción nacional de la UCR. Del lado estudiantil asistieron Joaquín Carvalho y Alexia Robledo, presidente y vicepresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Además, participaron el presidente del CIN, Franco Bertolacci, y rectores y vicerrectores de distintas universidades nacionales y provinciales.

Impacto del ajuste La UCR afirmó que el Poder Ejecutivo sostiene una “arbitraria decisión” de continuar en incumplimiento de la ley, lo que —según el comunicado— afecta la división de poderes y el derecho a la educación. El partido agregó que el retraso salarial en el sistema universitario es del 30%, que las becas Progresar permanecen congeladas desde la asunción de Javier Milei y que también se registra deterioro en los fondos de funcionamiento de hospitales universitarios y en el sistema científico y tecnológico nacional. Esos datos fueron presentados por la propia conducción radical como parte de su fundamentación política. El cuadro descripto explica por qué el reclamo se extendió más allá del ámbito estrictamente universitario.

Próximo paso El Comité Nacional de la UCR ratificó su compromiso con la defensa de la universidad pública y convocó a movilizar para la 5ta Marcha Federal Universitaria el jueves 15 de octubre en todo el país. La concentración radical está prevista a las 13 en Entre Ríos y Tucumán. La discusión por el Presupuesto 2027 y la aplicación de la ley de financiamiento quedan así como las variables centrales a seguir en las próximas semanas.