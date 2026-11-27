El Comité Nacional radical cuestionó el voto de cinco de seis diputados contra más fondos para universidades. La definición quedó abierta tras el tratamiento del Presupuesto 2027.

El Comité Nacional de la UCR, presidido por Leonel Chiarella, anunció este viernes que analizará quitarle el sello partidario al bloque de diputados nacionales que conduce la mendocina Pamela Verasay, tras su voto sobre la incorporación de presupuesto para las universidades nacionales.

La discusión se produjo durante el tratamiento en particular del Presupuesto 2027. Cinco de los seis integrantes de esa bancada votaron en contra de la propuesta opositora, que estaba alineada con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional. Con ese resultado, el bloque quedó nuevamente del lado de La Libertad Avanza en una votación sensible para el financiamiento del sistema universitario.

La posición partidaria

Desde las redes sociales, las autoridades radicales expresaron: "Celebramos que Diputados haya frenado los recortes al sistema universitario después de años de lucha. Esperamos que el Senado acompañe". Luego agregaron: "Rechazamos el voto del bloque UCR que apoyó los recortes. La Mesa Nacional analizará hoy los pedidos de quitarles el nombre de la Unión Cívica Radical".

Los diputados alcanzados por esa definición fueron las mendocinas Pamela Verasay y Lisandro Nieri; los chaqueños Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini; y el entrerriano Darío Schneider. En sentido contrario, el Comité Nacional agradeció a Diógenes González, el único integrante de esa bancada que votó a favor del nuevo artículo.

Otros respaldos

La conducción partidaria también destacó a los radicales que integran otros bloques, entre ellos Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, de Provincias Unidas; y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires. Según el comunicado, esos legisladores "honraron el mandato partidario".

La discusión interna quedó abierta a la espera de la resolución de la Mesa Nacional, que este viernes analizaría los pedidos para retirar el uso del nombre de la Unión Cívica Radical al bloque cuestionado. La definición puede impactar en la convivencia parlamentaria del radicalismo y en su posicionamiento frente al debate por el financiamiento universitario.