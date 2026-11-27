



El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en la Sala Gobernador Eloy P. Camus de Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en la República Argentina, S.E. Erik Høeg, quien llegó acompañado por una comitiva integrada por representantes de la Comisión Europea, agencias de crédito para exportaciones y empresas e instituciones europeas. Del encuentro participó también la ministra Laura Palma.





Al término de la reunión, el embajador Erik Høeg destacó el vínculo de trabajo con la provincia y el interés europeo en fortalecer la cooperación, especialmente en el sector minero. “Tuvimos una excelente reunión y mantenemos excelentes relaciones con la Gobernación y con el gobernador Orrego. Desde hace tiempo estamos analizando cómo cooperar de manera más estrecha. Hoy llegamos con una delegación de distintas instituciones europeas, la Comisión Europea, agencias de crédito para exportaciones y empresas interesadas, con el foco puesto en el cobre”, expresó.





En ese sentido, explicó que la Unión Europea busca diversificar sus fuentes de suministro y consolidar cadenas de valor estables y sustentables, un objetivo en el que San Juan ocupa un lugar estratégico. “La Unión Europea está mirando cómo diversificar sus fuentes de suministro y cómo contar con cadenas de valor estables y sustentables. Y ahí estamos mirando hacia San Juan. Tuvimos un muy buen intercambio sobre las posibilidades de cooperar de manera más estrecha, los instrumentos que tenemos a disposición y cómo avanzar”, señaló.





Høeg también hizo referencia al interés de empresas e inversores europeos en los proyectos mineros de la provincia y destacó el potencial de cooperación en materia de financiamiento, provisión de tecnología y equipamiento para la actividad. “Hay mucho interés y capital europeo interesado. Tenemos empresas e instituciones europeas dispuestas a financiar, a ayudar a colocar productos europeos para la minería y también a realizar inversiones directas. Hay un potencial muy grande”, afirmó.





Finalmente, el diplomático destacó la relevancia de San Juan dentro del desarrollo minero argentino y consideró que la presencia de una delegación de alrededor de 20 representantes de instituciones y empresas europeas constituye una muestra concreta de ese interés. “Demuestra que San Juan es el centro de la minería del cobre del país”, concluyó.