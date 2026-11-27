Por su parte, la Secretaría Técnica quedará a cargo de Romina Gómez, actual directora Técnica de Geología Minera, quien asumirá esta nueva responsabilidad dentro de la estructura ministerial.

Secretario Pablo Fernández

Tal como había anticipado este medio, el Ministerio de Minería de San Juan anunció cambios en la conducción de dos de sus secretarías, con el objetivo de dar continuidad al trabajo y fortalecer distintas áreas de gestión.

Pablo Fernández, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario Técnico del Ministerio, asumirá al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, en reemplazo de Roberto Moreno.

Por su parte, la Secretaría Técnica quedará a cargo de Romina Gómez, quien hasta el momento se desempeñaba como directora Técnica de Geología Minera y asumirá esta nueva responsabilidad dentro de la estructura ministerial.

A través de un comunicado, el Ministerio de Minería agradeció especialmente a Roberto Moreno por el compromiso, la responsabilidad y la labor desarrollada durante su gestión al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero.

Además, destacaron que su trabajo y dedicación contribuyeron al funcionamiento y fortalecimiento del área, y le desearon éxitos en los proyectos y desafíos que emprenda en esta nueva etapa.

Desde la cartera minera señalaron que las modificaciones se enmarcan en el normal funcionamiento institucional y buscan garantizar la continuidad de las políticas, los programas y las tareas que lleva adelante el organismo.